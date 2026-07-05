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Трамп испиша историја: Еве како изгледа новата банкнота од 100 долари

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Нова банкнота долари Трамп

Министерот за финансии на САД, Скот Бесант, објави дека, по повод 250-годишнината од независноста на Соединетите Американски Држави, во оптек се пуштени банкноти од американски долари со потпис на претседателот на САД, Доналд Трамп.

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Бесент ја потврди одлуката на платформата X споделувајќи објава од претседателот на САД со фотографија од банкнота од 100 долари со потпис на Трамп.

„Нема подобар начин да се одбележат историските достигнувања на нашата голема земја и претседателот Доналд Џ. Трамп отколку со неговите потписни американски банкноти, и сосема е соодветно што ова историско издание се појавува на 250-годишнината од нацијата“, рече Бесент.

Како што објавува Блумберг, американските хартиени банкноти традиционално носат потписи на секретарот за финансии на САД и државниот благајник на САД, а не на претседателот.

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