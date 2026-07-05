Трамп и Путин разговарале час и половина, Кремљ ги објави деталите

Рускиот претседател Владимир Путин вчера телефонски разговараше со својот американски колега Доналд Трамп по повод 250-годишнината од независноста на САД, соопшти Кремљ, појаснувајќи дека двајцата лидери разговарале за ситуацијата во Украина пред самитот на НАТО во Анкара.

„Претседателите природно го допреа прашањето за решавање на конфликтот во Украина, земајќи го предвид претстојното учество на Доналд Трамп на самитот на НАТО во Турција на 7 и 8 јули“, изјави дипломатскиот советник на Кремљ Јуриј Ушаков.

„Американскиот претседател уште еднаш ја потврди својата подготвеност да работи на брзо завршување на борбите и наоѓање решение за надминување на кризата“, рече Ушаков.

Тој додаде дека Русија се стреми кон „политичко-дипломатско решение на конфликтот“.

Ушаков рече дека за време на разговорот, кој траел еден час и 25 минути, Трамп и Путин се осврнале и на други меѓународни теми, како што се ситуацијата околу Иран и Блискиот Исток, пренесува Индекс.

И Зеленски разговараше со Трамп

Порано во саботата, украинскиот претседател Володимир Зеленски, исто така, објави дека разговарал по телефон со Трамп.

„Претседателот Трамп и јас разговаравме за моменталната ситуација на фронтот и нашите дипломатски напори. Постои реална перспектива за завршување на оваа војна, а решителноста на Америка е клучна“, рече Зеленски на социјалните медиуми.

„Се согласивме да ги продолжиме овие разговори на самитот на НАТО во Анкара“, додаде тој.