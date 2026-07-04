Lynk & Co ја проширува понудата: Наскоро пристигнува атрактивниот караван 07 GT

Шведско-кинескиот автомобилски бренд Lynk & Co го претстави новиот модел 07 GT на кинескиот пазар – првиот модел на компанијата во сегментот на спортски туринг. Неговото пристигнување на европскиот пазар е планирано за 2027 година, а европската верзија ќе биде прилагодена на локалните регулативи, технолошките стандарди и очекувањата на купувачите.

Караваните повторно стануваат сè попопуларни, а новиот Lynk & Co 07 GT има потенцијал да се вброи меѓу најатрактивните модели во својата класа.

За возачи кои сакаат сè во едно

Новиот модел е наменет за возачи кои бараат идеален баланс меѓу динамични перформанси, удобност при долги патувања и практичност во секојдневното користење.

Неговиот изглед потсетува на гран турер, со силуета во стилот на „shooting brake“, додека палетата на бои, инспирирана од природните пејзажи, дополнително го нагласува авантуристичкиот карактер на возилото.

Во внатрешноста доминира пространа кабина ориентирана кон возачот, изработена од премиум материјали и опремена со најсовремени системи за поврзување. Големиот багажен простор го прави автомобилот погоден и за секојдневни обврски и за подолги патувања.

Проширување на европската понуда

Со моделот 07 GT, Lynk & Co дополнително го проширува своето европско портфолио, кое во моментов ги вклучува plug-in хибридот 01, целосно електричниот 02 и plug-in хибридот 08 со голем електричен досег.

Од компанијата очекуваат новиот модел да привлече купувачи кои бараат комбинација од впечатлив дизајн, возачко уживање и практичност, со што 07 GT би можел да стане еден од најинтересните каравани што ќе пристигнат на европскиот пазар во наредните години.