„Schneider Electric“ ќе купи фирма од САД за индустриска вештачка интелигенција за 3,1 милијарда долари

„Schneider Electric SE“ се согласи да го купи „Cognite“ во договор вреден 3,1 милијарда долари за проширување на својот бизнис за софтвер за индустриски податоци и вештачка интелигенција (AI), дел од забрзаниот обид за модернизација на европските фабрики, објави „Bloomberg“.

„Schneider“ ќе го купи целиот приватен капитал на „Cognite“ од норвешката „Aker ASA“ и други инвеститори. Францускиот производител на опрема за управување со енергија планира да го спои „Cognite“ со „Aveva“, својот бизнис за индустриски софтвер.

Договорот доаѓа во време кога европските производители сè повеќе имплементираат вештачка интелигенција во своите фабрики за да ја подобрат ефикасноста и да ги поедностават процесите. Конкурентите како „Siemens AG“ исто така работат на понатамошно интегрирање на автоматизацијата и ВИ во производствените погони.

Европските производители се под притисок да станат попродуктивни, а индустриската ВИ е начин да се направи тоа ефикасно и брзо. Според „Boston Consulting Group“, околу 1 трилион долари вредност на производството веќе е во опасност да се преселат од Западна Европа и нордиските земји.

Европа заостанува зад САД и Кина во однос на потрошувачката вештачка интелигенција, но има богатство од податоци и експертиза во производството и преработката од индустрискиот сектор.

„Cognite“ е со седиште во Темпе, Аризона, и има повеќе од 800 вработени. Компанијата нуди софтвер за пристап до изолирани податоци и подобрување на ефикасноста на производството за низа компании во индустрии, вклучувајќи енергетика и производство. Нејзините приходи минатата година надминаа 170 милиони долари.

Иако цената на договорот „покренува прашања“, таа се вклопува во целокупната стратегија на „Schneider“, рече аналитичарот на Бернштајн, Аласдер Лесли.

Акциите на „Schneider“ пораснаа за околу една четвртина во изминатата година, бидејќи инвеститорите се обложуваат на компаниите што ја градат инфраструктурата за вештачка интелигенција. Групацијата го засилува својот бизнис во обезбедување услуги за напојување и ладење за центри за податоци, кои пак обезбедуваат компјутерска моќ и складирање на податоци потребни за изградба на вештачка интелигенција.

Компанијата е четврта по големина во Франција по пазарна вредност, со проценка од 160 милијарди евра. Тоа сè уште заостанува зад проценките на американските технолошки гиганти „Alphabet Inc“ и „Nvidia Corp“.

„Cognite“ ќе биде интегриран во „Aveva“, која обезбедува низа индустриски софтвер. Еден од нејзините главни производи се таканаречените дигитални близнаци, кои се компјутерски модели на физички средства како што се машини или дури и фабрики.

„Aker“, фирма за индустриски инвестиции која помогна во основањето на „Cognite“ во 2017-та година и растот на компанијата, ги проценува паричните приходи од договорот, вклучително и решавањето на неизмирен конвертибилен заем, на околу 1,48 милијарди долари.