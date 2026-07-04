Трговијата меѓу ЕУ и САД достигна рекорд и покрај царинските тензии

Трговијата со стоки меѓу Европската Унија (ЕУ) и Соединетите Американски Држави достигна рекордни 875 милијарди евра минатата година и покрај зголемениот притисок од царините на американскиот претседател Доналд Трамп, според студија на Германскиот економски институт (IW), цитирана од „Reuters“.

Извозот на еврозоната во Соединетите Американски Држави се зголеми за 7,7% на 580 милијарди евра, додека увозот од САД во ЕУ се зголеми за 2,2% на 295 милијарди евра. Ова доведе до трговски суфицит за Брисел од речиси 285 милијарди евра.

На прв поглед, овие рекордни бројки може да остават впечаток дека царините на Трамп и тензиите околу нив не влијаеле значително на економските односи, па дури и ги зајакнале.

„Сепак, овој прв впечаток е погрешен“, рече економистката на „IW“, Самина Султан.

Некои сектори веќе претрпуваат значителна штета, особено автомобилската индустрија.

Извозот на автомобили и автоделови од ЕУ во САД се намали за 20,4% во 2025-та година, при што Германија, која сочинува речиси две третини од вкупниот извоз на автомобили на блокот во САД, пријави пад од 18,9%.

Ирска, сепак, го отфрли трендот со пораст од 52,7% во извозот, благодарение на лековите и хемикалиите без царина.

Трговијата со услуги меѓу двете земји, исто така, достигна рекордни 865 милијарди евра, но ЕУ имаше дефицит од 178 милијарди евра во оваа категорија.

Таксите за интелектуална сопственост, кои вклучуваат лиценци за софтвер, патенти и трговски марки, сочинуваат повеќе од 40% од увозот на услуги на ЕУ од САД, зголемувајќи се за 13,7%, покажаа податоците.