Првиот електричен мотоцикл на „Honda“ пристигнува во Европа

Електричниот мотоцикл „Honda WN7“ ќе пристигне на европските пазари во јуни 2026-та година, придружувајќи се на електричните скутери EM1 e“ и „CUV e:“.

За разлика од скутерите кои користат систем на заменливи батерии, „WN7“ е првиот електричен мотоцикл на „Honda“ со фиксна батерија, поставена ниско и централно за оптимален центар на гравитација и подобри карактеристики на возењето.

Иако целосно го елиминира традиционалниот погонски склоп, „WN7“ го задржува фокусот на Honda на динамиката на возењето. Отсуството на бучава и вибрации е искористено како можност за полинеарен одговор на гасот и подобра врска помеѓу возачот и околината, вели јапонската компанија.

Инженерските предизвици како што се пакувањето на батериите, термичкото управување и распределбата на тежината се адресирани холистички, што директно ја одразува стратегијата на автомобилскиот сектор каде што положбата на батеријата е клучна за управувањето.

Моделот „WN7“, исто така, носи висока практичност бидејќи ги усвојува стандардите за полнење во автомобилите, поддржувајќи брзо полнење AC тип 2 и CCS2, што овозможува користење на постојната јавна мрежа за полнење. Покрај тоа, испораката на вртежниот момент е прилагодена низ четири режими на возење, со интегрирано регенеративно сопирање.

Оваа иновација е дел од поширокиот план на компанијата за постигнување целосна јаглеродна неутралност до 2050 -та година. Во текот на следната деценија, хибридните системи и целосно електричните возила ќе коегзистираат во гамата на „Honda“, нудејќи им на клиентите преодни решенија кои беспрекорно се интегрираат во секојдневниот живот.