UBS: Швајцарците се најбогати во светот – просечното богатство е дури 910.000 долари

Возрасните Швајцарци имаат највисоко просечно богатство во светот, според најновиот извештај за глобалното богатство на UBS за 2026 година.

Според швајцарската банка, просечната нето вредност по возрасен во таа земја е 910.382 долари.

На второ место се Соединетите Американски Држави, со просечна актива од 696.277 долари по возрасен, додека Луксембург е трет со 654.732 долари.

UBS ги дефинира активата како збир од финансиски и материјални средства, вклучувајќи недвижен имот, минус долгови. Буџетот вклучува и средства од приватни пензиски фондови.

Милионерите сочинуваат 13 проценти од возрасната популација

Зад овој импресивен просек лежи изразена концентрација на богатство. Околу 944.000 милионери во долари живеат во Швајцарија, што е 13,1 процент од возрасната популација. Оваа група има приближно 69 проценти од вкупниот приватен имот во земјата.

Сликата е поинаква кога се гледа медијалната актива, односно вредноста што го дели населението на две еднакви половини – 50 проценти од луѓето поседуваат повеќе и 50 проценти помалку од таа сума. Според овој индикатор, Швајцарија е само на осмото место во светот, со 145.555 долари по возрасен.

Лидер во однос на медијалната актива е Луксембург со 394.005 долари, пред Белгија со 277.166 долари и Австралија со 210.783 долари.

Просекот расте, средната класа не држи чекор

Податоците од банката UBS покажуваат дека ситуацијата во Швајцарија е многу посложена од самиот факт дека земјата е, во просек, најбогата. Помеѓу 2000 и 2025 година, просечното богатство по возрасен се зголемило за нешто повеќе од 11 проценти во реални услови, додека реалното медијално богатство се намалило за речиси 15 проценти во истиот период.

Ова значи дека растот на вкупното богатство е во голема мера концентриран кај побогатиот дел од населението, додека просечниот жител не имал корист од истото зголемување на вредноста на имотот.

Глобалното богатство растело најбрзо од 2017 година

Глобално, приватното богатство пораснало за 10,8 проценти во американски долари во 2025 година, што е најбрзиот раст во последните години. За споредба, растот во 2024 година бил 4,6 проценти, а во 2023 година 4,2 проценти.

Најголем раст е забележан во регионот на Европа, Блискиот Исток и Африка, каде што средствата се зголемиле за 17,5 проценти. Америка следела со раст од 8,5 проценти и Азиско-пацифичкиот регион со 5,9 проценти. UBS вели дека регионалните разлики делумно се должат на движењата на валутите, особено на слабеењето на американскиот долар.