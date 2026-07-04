ЕУ пред голем предизвик: Се бараат итни инвестиции поради кризата со домувањето

Локалните и регионалните лидери изразија загриженост дека следниот повеќегодишен буџет на ЕУ ризикува да ги поткопа инвестициите во прифатливи станови потребни за ублажување на продлабочената криза со домувањето во Европа.

Претседателката на Европскиот комитет на регионите (CoR), советодавното тело на ЕУ кое вклучува демократски избрани регионални и локални претставници од сите 27 земји-членки, Ката Туто, изјави дека предизвикот со домувањето во Европа не е само изградба на повеќе станбени единици.

На состанокот во Брисел во четврток, лидерите на CoR побараа ЕУ да премине од политички амбиции кон конкретни инвестиции и имплементација на проекти, тврдејќи дека неуспехот да се инвестира ќе го направи прифатливото домување уште понеприфатливо за милиони Европејци.

Како што преговорите за следната долгорочна финансиска рамка на ЕУ добиваат на интензитет, градовите и регионите стравуваат дека прифатливото домување би можело да стане жртва на конкурентските приоритети за трошење, бидејќи неколку земји-членки на ЕУ се обидуваат да го намалат предложениот буџет од 2 трилиони евра на Европската комисија за 2028-2034 година.

Туто ја повика Европската инвестициска банка (ЕИБ), кредитна институција на ЕУ, да „мобилизира обем на инвестиции“ што им е потребен на градовите и регионите за да „ги направат заедниците погодни за живеење“ преку обезбедување основна инфраструктура, наведувајќи го јавниот превоз, како и енергетската и водоводната инфраструктура, како клучни примери.

Италијанската пратеничка во Европскиот парламент и претседателка на Специјалниот комитет на Европскиот парламент за кризата со домувањето (HOUS), Ирена Тиналџи, оцени дека решавањето на кризата со домувањето бара инвестиции, подобра координација на сите нивоа на власта и заедничка посветеност на европските институции, земјите-членки, регионите и градовите.

Во четврток, Комитетот на републиките и ЕИБ се согласија за поблиска соработка во клучните области, вклучувајќи ја социјалната инфраструктура, домувањето и енергетиката.

Претседателката на Европската инвестициска банка, Надја Калвино, изјави дека „инвестирањето во отпорни градови и региони, во кохезија и домување“ е стратешки приоритет.

Според ЕИБ, најголемата мултилатерална банка за развој во светот обезбеди рекордни пет милијарди евра финансирање за станбени проекти низ цела Европа во 2025 година.

„ЕИБ има за цел да се зголеми на шест милијарди евра оваа година“, потврди Калвињо.

Инвестициите се придонес кон Планот за прифатливо домување на Европската комисија, кој беше лансиран во декември и има за цел да ја зголеми понудата на домување, да мобилизира јавни и приватни инвестиции и да ги поддржи земјите-членки и регионите во проширувањето на социјалното и прифатливото домување.

Сепак, според проценките на Комисијата, ЕУ треба да гради два милиони куќи секоја година за да ја задоволи моменталната побарувачка, што изнесува инвестиција од приближно 153 милијарди евра годишно.