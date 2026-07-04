Трамп тргувал со акции непосредно пред одлуката за замрзнување на царините

Американскиот претседател Доналд Трамп откри 327 претходно непријавени купувања на акции во својот годишен извештај за неговата имовина, составен на 8 април минатата година, еден ден пред неговата неочекувана одлука да ги замрзне таканаречените реципрочни царини за 90 дена, објави телевизијата NBC.

Според американскиот закон, високите извршни функционери мора да ги пријават ваквите финансиски трансакции во рок од 45 дена, но Трамп не ги откри овие 327 купувања на акции во рамките на потребниот временски рок, појавувајќи се за прв пат во годишниот извештај за богатството од речиси 1.000 страници објавен оваа недела. Во документот, исто така, се наведува дека претседателот ги платил пропишаните такси за доцнењето.

Купувањата се само дел од обемното тргување со сметки што ги поседува Трамп од неговото враќање во Белата куќа, но тие добиваат посебно внимание поради нивната близина до одлуката на претседателот да ги замрзне повеќето нови царини, објави NBC. Многу коментатори шпекулираат дека некој со однапред знаење за одлуките на Трамп би можел да го искористи ова во своја корист.

На 9 април, Трамп неочекувано го ублажи своето соопштение за сеопфатни царини, кое претходно ги потресе американските финансиски пазари и ги зголеми стравувањата на инвеститорите од глобална трговска војна. По објавувањето на 90-дневната пауза, американските берзански индекси скокнаа, при што S&P 500 порасна за 9,5 проценти во текот на денот, што е еден од неговите најголеми дневни добивки.

Белата куќа жестоко ги негира обвинувањата за корупција

Белата куќа ги негираше обвинувањата за потенцијален судир на интереси. Како одговор на прашањата од американските медиуми за управувањето со инвестициите на претседателот, таа се повика на изјавата на синот на претседателот, Ерик Трамп, според која никој во семејството или во Организацијата Трамп немал никаква улога во изборот на индивидуални инвестиции, управувањето со портфолија или одобрувањето на зделки.

Според него, сметките ги управуваат независни надворешни менаџери без влијание од семејството Трамп. Портпаролката на Белата куќа, Ана Кели, нагласи дека ниту претседателот ниту неговото семејство никогаш не дејствувале во судир на интереси и дека сите одлуки на администрацијата треба да се донесуваат исклучиво во интерес на американскиот народ.

Поранешниот вршител на должноста директор на Канцеларијата за владина етика на САД, Дон Фокс, рече дека станува збор за невидена корупција. Според него, ниту еден американски претседател досега не направил толку голема трговија, а да ја пријави толку доцна.

Кои акции завршиле во портфолиото на Трамп?

Меѓу купувањата што подоцна беа откриени се акции на сопственикот на синџирот ресторани Chili’s Brinker International, производителот на воена електроника Kratos Defense, консултантската фирма Korn Ferry, финансиската фирма Axos, Madison Square Garden Sports и матичната компанија на синџирот ресторани The Cheesecake Factory.

Купувањето акции на Apple во вредност помеѓу 100.000 и 250.000 долари, исто така, привлече посебно внимание. Apple беше меѓу компаниите најпогодени од царинската политика на Трамп, бидејќи голем дел од производството на неговите клучни производи е во Кина, Виетнам, Тајланд и Индија.

По објавувањето на привременото замрзнување на царините, вредноста на акциите на Apple скокна за повеќе од 15 проценти за еден ден, што е најголемиот дневен раст на компанијата од 1998 година.

Законски одредби и необјаснети доцнења

Американскиот закон ги обврзува претседателот, потпретседателот, министрите и другите високи претставници на извршната власт годишно да поднесуваат извештаи за приходите, средствата, долговите, странските функции и одредени финансиски трансакции. За доцнење пријавување на поединечни трансакции е предвидена релативно ниска казна од 200 долари, која може да се откаже во одредени случаи.

Документацијата не наведува зошто спорните трансакции не биле пријавени во законски предвидениот рок. Во претходните извештаи за трансакции од 2025 година, за 8 април беа наведени само поединечни купувања на обврзници, додека купувањата на акции не беа објавени.