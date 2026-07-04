„Panasonic“ бара нова ренесанса со растот на вештачката интелигенција

Јапонскиот технолошки конгломерат „Panasonic Holdings Corp“ повторно го привлекува вниманието на инвеститорите благодарение на растот на вештачката интелигенција (ВИ), објави „Bloomberg“.

Побарувачката за производи што ја поддржуваат инфраструктурата за ВИ, вклучувајќи електронски компоненти, материјали за плочки и батерии за складирање енергија што се користат во центрите за податоци, ги зголеми акциите на „Panasonic“ во оваа година, давајќи ѝ на компанијата пазарна капитализација од 71 милијарда долари.

Поранешениот глобален лидер во потрошувачката електроника, „Panasonic“, ја намали својата зависност од приходите од апарати за домаќинство со тоа што стана клучен снабдувач на батерии за „Tesla Inc“.

Главниот извршен директор Јуки Кусуми го обновува бизнисот за да ги намали трошоците и да ги искористи глобалните области на раст. „Panasonic“ планира да ги искористи партнерствата со клучните играчи во секторот и има за цел околу 1,4 трилиони јени приходи од продажба од своите бизниси за инфраструктура за ВИ во рок од три години.

„Имаме намера да ја искористиме оваа можност во текот на следните три години. Следните три години ќе бидат посветени на тоа да ја направиме ВИ наш следен мотор за раст“, изјави Кусуми за „Bloomberg“ во интервју.

„Panasonic“ неодамна изјави дека ќе инвестира околу 500 милијарди јени во текот на следните две фискални години во бизниси што поддржуваат инфраструктура за вештачка интелигенција. Компанијата, исто така, го прошири обемот на планираните намалувања на работни места на 12.000 позиции, во споредба со претходно најавените 10.000, помагајќи да се зголемат вкупните годишни заштеди на 145 милијарди јени до фискалната 2024-та година.

Соработката на „Panasonic“ со големите даватели на услуги во облак кои управуваат со центри за податоци за вештачка интелигенција е извор на конкурентност за нејзините системи за складирање на енергија, рече Кусуми.

Графичките процесори што ги напојуваат серверите фокусирани на вештачка интелигенција трошат големи количини електрична енергија, а системите за складирање на компанијата играат клучна улога во ограничувањето на врвната побарувачка на енергија.

Кусуми изрази претпазливост, велејќи дека моменталната конкурентска предност на компанијата можеби нема да трае во иднина, додавајќи дека е потребно да се предвидат ризиците и да се преземат мерки сега.

Тој даде конкретен пример што се поврзува со тие загрижености: „Panasonic“ сака да го префрли производството во фабрика во САД, која се соочува со тешкотии поради отпуштања во производството на батерии за електрични возила за „Tesla“, во производствена база за „AT“ енергетски системи.

„Треба да прифатиме дека промената е постојана и да бидеме подготвени да се промениме во која било насока, во кое било време“, нагласува Кусуми.

Како резултат на тоа, акциите на компанијата се тргуваат на највисоко ценовно ниво од септември 1974-та година.

Минатата година, „Panasonic“ објави дека ќе ја интегрира вештачката интелигенција во своите бизниси за хардвер и софтвер и ќе соработува со „Anthropic PBC“, лидер во индустријата, за да ги зголеми приходите поврзани со вештачката интелигенција за 30% во текот на една деценија.