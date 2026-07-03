Политиката на САД за зелена енергија е закана на инвестиции од 121 милијарда долари

Замрзнатите дозволи за изградба на соларни и ветерни фарми (па дури и пуштање во употреба на веќе изградени објекти) во Соединетите Американски Држави се закануваат на инвестиции вредни 121 милијарда долари, пишува „Reuters“, повикувајќи се на извештај на консултантската компанија „Wood Mackenzie“.

Според публикацијата, политиката на Белата куќа го забавува развојот на секторот за обновлива енергија и батериите, кои се неопходни за задоволување на растот на побарувачката на електрична енергија.

Поради различни мерки на властите, во прашање се проекти за 92 гигавати зелен капацитет, кои се способни да обезбедат електрична енергија за 69 милиони домаќинства.

Во исто време, потрошувачката на јаглен во Соединетите Американски Држави се зголеми за 10% минатата година токму поради преминот од чиста енергија кон фосилни горива, што го воведе администрацијата на претседателот Доналд Трамп. Сепак, цената на гасот се зголеми за 50%, што доведе до позначајна побарувачка за јаглен за производство на електрична енергија.

Во оваа ситуација, САД ги зголемуваат емисиите на јаглерод диоксид од енергијата, а во апсолутна смисла зголемувањето е четири пати поголемо од она на Кина, додаде еколошката организација „Ember“ во извештај.

Другите водечки економии во светот, исто така, бележат зголемување на емисиите на енергија – во Кина достигнува 0,7%, а во Европската Унија (ЕУ) – 0,5%.

Глобалните емисии од енергетскиот сектор се зголемуваат за 1,1% на 35,8 гигатони јаглерод диоксид.

„Reuters“, исто така, истакнува дека има зголемување на глобалната побарувачка за електрична енергија од 3%, што главно се должи на побарувачката за енергија за полнење на електрични возила. Поради оваа причина, потрошувачката на дизел и бензин во Кина се намалува, одржувајќи го трендот од 2024-та година.

Растот на побарувачката го надминува оној на снабдувањето со електрична енергија и зголемувањето достигнува 1,7% во споредба со 2024-та година. Обновливите извори на енергија произведоа 9% повеќе електрична енергија од претходната 2024-та година. Само растот на сончевите панели е 30 проценти.