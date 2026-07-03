ЕУ се двоуми да ја рестартира трговијата со Кина

Најновиот обид на Европската Унија да ги рестартира трговските и економските односи со Кина е неуспешен. Некои земји-членки и функционери се скептични во врска со подготвеноста на блокот да преземе решителни мерки доколку дипломатијата не успее, објави „Bloomberg“.

И покрај обновениот притисок за построг став кон Пекинг, на ЕУ ѝ недостасува политичка волја да спроведе значајни промени или да се вклучи во конфликт со Кина, според луѓе запознаени со дискусиите меѓу лидерите на блокот и Европската комисија, која се занимава со трговијата во име на ЕУ.

Земјите-членки се едногласни во врска со сериозните влогови што ги претставува доминантната економска позиција на Кина. Но, лидерите во блокот сè уште не се согласиле за опипливи чекори за корекција на трговскиот дефицит што сега надминува 360 милијарди евра. Тие исто така не можат да се договорат за тоа како да ги направат локалните индустрии конкурентни со кинеските компании што се потпираат на државни субвенции, велат изворите, зборувајќи под услов на анонимност.

„Јасно е дека Пекинг нема намера еднострано да дејствува против она што Брисел го смета за неограничена промоција на индустрискиот прекумерен капацитет поттикнат од субвенции и недоволна домашна побарувачка“, напиша во белешка Габриел Вилдау, управен директор на консултантската компанија „Taneo“.

„Нема знаци за доволно решителна политичка акција за значително намалување на трговскиот суфицит со Европа“, додаде тој.

Во изјава, заменик-портпаролката на Комисијата, Аријана Подеста, го опиша пристапот на ЕУ кон Кина како „ангажман преку дијалог, додека се води политика на намалување на ризикот и диверзификација“.

„Од најголема важност е да се врати рамнотежата во нашите трговски односи со Кина“, рече таа.

Трговска рамнотежа меѓу ЕУ и Кина по група производи. Графикон: „Bloomberg“

И покрај егзистенцијалната природа на заканата за европската индустрија, лидерите на ЕУ не успеаја да се договорат што да прават во врска со ситуацијата кога се состанаа во Брисел минатиот месец.

Според изворите на агенцијата, неколку лидери побараа итен мандат Комисијата да развие и имплементира нови алатки за спротивставување на Пекинг. Други зазедоа пристап „почекај и види“, инсистирајќи на решавање на разликите преку дијалог.

Трета група лидери на ЕУ предупредуваат дека битката е веќе изгубена и дека ЕУ мора брзо да се фокусира на ублажување на последиците со оглед на тоа колку длабоко зависна стана унијата од Кина во чувствителните сектори.

Проблемот на ЕУ не е недостатокот на алатки, според висок функционер на ЕУ. Брисел има алатки што би ѝ дале доволно флексибилност за дејствување доколку има волја.

Едно такво решение е инструментот против принуда, кој ѝ овозможува на ЕУ да насочи и да усвои низа тарифни и нетарифни одговори на принудните практики доколку земјите-членки го поддржат пристапот. Блокот никогаш порано не го користел.

Друг извор во медиумите изјави дека не е доволно земји-членки подготвени да го поднесат ударот што би произлегол од неизбежната кинеска одмазда.

Во меѓувреме, ЕУ преговара со САД, при што блокот се воздржува од тврдокорен пристап пред конечно да се согласи на едностран договор за слободна трговија. Со договорот, Брисел ги прифати американските тарифи за своите стоки, а воедно отстрани некои давачки за американските производи.

Индустриските субвенции се највисоки во Кина, а најниски во Европа. Графикон: „Bloomberg“

Кина контролира минерали и чипови кои се критични за клучните европски индустрии како што се одбраната и автомобилската индустрија. Ова ги комплицира напорите на ЕУ да се спротивстави на Пекинг, бидејќи кинеската влада е во состојба да го ограничи извозот за да ги доведе европските компании на колена. Пекинг веќе предупреди дека ќе се бори против сите потези на ЕУ за да ги заштити своите индустрии и да го прошири својот сет алатки за да го стори тоа.

Во 2025-та година, Кина ја покажа штетата што може да ја предизвика нејзината контрола на извозот кога воведе ограничувања за извоз на ретки метали. Ова предизвика глобална паника за недостиг и прекини на производството.

Како демонстрација на тоа колку е ранлива ЕУ на прекини во снабдувањето, европските производители на автомобили успешно лобираа кај Комисијата претходно оваа година привремено да ги укине санкциите врз голем кинески снабдувач на полупроводници. Без исклучок, компаниите предупредија дека ќе им снема залихи од чипови во рок од неколку недели.

ЕУ ќе продолжи да ги одржува санкциите врз некои кинески фирми кои ѝ помагаат на Русија и ќе усвои мерки како што се антисубвенциски давачки и други секторски компензаторни мерки, велат изворите. Но, Брисел веројатно нема да ги прифати порадикалните чекори предложени од Комисијата, кои би биле потребни за обид за рестартирање на трговските односи со Пекинг, со оглед на неподготвеноста на блокот да се вклучи во трговски конфликт.

По состанокот со кинескиот министер за трговија Ванг Вентао во понеделник, трговскиот претставник на ЕУ, Марош Шефчовиќ, им рече на новинарите дека двајцата се согласиле да формираат работни групи кои ќе работат на трговските несогласувања за прашања како што се контролата на извозот и инвестициите. Тие поставија рок до октомври за постигнување напредок во врска со овие прашања.

„Извозот на Кина во ЕУ продолжува да расте, додека нашиот пазарен удел во Кина продолжува да се намалува. Овој тренд не е одржлив. Статус кво не е опција“, им рече Шефчовиќ на новинарите по состанокот.

Во исто време, Комисијата ги преиспитува своите тековни инструменти за трговска заштита и истражува нови, според портпаролот Подеста. За време на состанокот со постојаните претставници на ЕУ во Брисел, Шефчовиќ изрази увереност дека разговорите ќе доведат до резултати.

Еврокомесарот сè уште не коментираше како овој обновен дијалог се разликува од претходните. Тој не откри точно какви резултати очекува или какви би биле последиците доколку тие не се постигнат.