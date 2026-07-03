„Lamborghini“ го претстави најмоќниот SUV во својата историја (ФОТО/ВИДЕО)

Во последната деценија, „Lamborghini“ ги промени правилата на играта со својот прв SUV. И ако оригиналниот „Urus“ имаше битурбо V8 под хаубата, кој подоцна еволуираше во верзијата „Performante“ подготвена за патека, оваа година Италијанците го направија следниот голем чекор со хибридниот „Urus SE“.

Сега, сепак, е време за кулминација. Запознајте го новиот „Urus SE Performante“ – најбрзиот, најмоќниот и најбескомпромисниот SUV во историјата на брендот.

Под хаубата на овој супер-SUV работи истиот 4,0-литарски битурбо V8 plug-in хибриден систем познат од стандардниот „SE“. Сепак, инженерите на „Lamborghini“ го наполнија со тркачката ДНК на Performante. Резултатот е зачудувачки – системска моќност од 812 ks и колосален вртежен момент од 1000 Nm.

Со овие индикатори, „Urus SE Performante“ самоуверено ја презема титулата „најбрзиот супер-SUV во светот“. Спринтот од 0 до 100 км/ч трае само 3,3 секунди, а километражата запира на 312 км/ч.

Како типичен PHEV, бензинскиот осумцилиндричен мотор работи во тандем со синхрон електричен мотор напојуван од батерија од 25,9 kWh. Стратешки е сместен под подот на багажникот за совршен центар на гравитација. Кога не сакате да ги разбудите соседите, овој ѕвер може да помине до 60 км целосно на електрична енергија.

За преносот на моќност се грижи рекалибриран 8-степен автоматски менувач, подесен за молскавично брзи одговори и минимално доцнење на вртежниот момент. Системот за погон на сите четири тркала работи со електронски контролирана централна спојка, а воздушното потпирање со двојна комора е целосно ревидирано. Навалувањето на каросеријата во кривини е намалено за 55% во споредба со стандардниот SE, а новите гуми Pirelli P Zero обезбедуваат 6% подобро прилепување.

Динамиката не доаѓа само од брутална сила, туку и од сериозна диета. Италијанците обилно користеле јаглерод – од хаубата и покривот до страничните прагови. Додадете го на тоа титаниумскиот издувен систем Akrapovic, IPB сопирачките и подобрената звучна изолација. Крајниот резултат е 32 кг помала тежина од „Urus SE“, или вкупно 2.473 килограми.

Аеродинамиката е исто така подигната на култен статус. Предниот отпор е намален за 3%, додека притисокот скока за 16% во споредба со претходниот „Performante“ и за импресивни 23% во споредба со стандардниот „Urus SE“. Карбонскиот спојлер и масивните дифузери буквално го лепат задниот дел за асфалтот при голема брзина, а проширениот преден дел обезбедува 8% поефикасно ладење на сопирачките и батеријата.

„Lamborghini“ сè уште ја чува официјалната цена во тајност. Сепак, со оглед на сериозниот технолошки скок и ексклузивноста на моделот, автомобилските експерти очекуваат основната цена во Европа лесно да ја надмине границата од 300.000 евра.