Според Канцеларијата за одговорност на Владата на САД, една четвртина од сите стратешки резерви на нафта во САД се заробени под земја поради деградација на инфраструктурата предизвикана од продажбата на гориво за конфликтите во Украина и Блискиот Исток.

Повеќе од 25 проценти од нафтата не може да се изнесе на површина поради дефекти на опремата и деформации на складирањето.

Дополнително, поради постојаните дефекти и поправки, реалниот капацитет на резервите за испорака и прием на нафта е намален на 61 процент и 56 проценти од проектираниот капацитет, соодветно.

На Соединетите Американски Држави во моментов им се потребни 230 милиони долари за да ги решат сите овие проблеми.

Најголемото итно вадење на нафта во историјата на САД во 2022 година, во светлината на конфликтот во Украина, доведе до колапс на критичната инфраструктура. За кратко време, резервите беа исцрпени за 31 процент (180 милиони барели).

Дополнително, дефектите го принудија персоналот итно да ја поправи опремата, предизвикувајќи одложувања во големата програма за модернизација на инфраструктурата.

Ситуацијата се влоши во март 2026 година, кога Вашингтон иницираше ново итно ослободување од 172 милиони барели нафта за регулирање на цените поради конфликтот со Иран.

На крајот од неделата што заврши на 26 јуни, стратешките резерви на нафта на САД паднаа на најниско ниво од мај 1983 година – на 325,655 милиони барели.

Доколку планираните интервенции се целосно спроведени, резервите би можеле да останат под 250 милиони барели, објави „Спутник“. Ова ќе биде најниското ниво откако се водат евиденции од август 1982 година.