Невролог открива што не прави никогаш за да избегне мозочен удар

Неврологот д-р Баибинг Чен, сертифициран специјалист, сподели три правила кои лично ги следи за да го намали ризикот од мозочен удар. Врз основа на неговото клиничко искуство со пациенти, тој предупредува дека постојат навидум безопасни активности кои, во ретки случаи, можат да го зголемат ризикот од сериозни невролошки компликации.

Внимание при практикување јога

Иако јогата генерално се смета за корисна за здравјето, д-р Чен предупредува дека одредени пози можат да претставуваат ризици. Тој истакнува дека во својата пракса видел ретки случаи на мозочни удари поврзани со екстремни позиции на вратот.

„Јогата е генерално одлична за здравјето, но одредени пози што го ставаат вратот во екстремна хиперекстензија или хиперфлексија можат да бидат ризични“, рече д-р Чен. „Во ретките случаи што ги видовме, тоа може да доведе до дисекција или руптура на ѕидот на крвниот сад, што може да предизвика мозочен удар. Затоа е важно да бидете внимателни со положбата на вратот и да избегнувате екстремен напор.“

Кревање тегови и задржување на здивот

Друга забелешка е за тренингот за сила. Иако кревањето тегови е корисно, докторот предупредува за тоа како ги изведувате вежбите, особено кога го задржувате здивот.

„Не кревам максимум тежини во едно повторување и не го задржувам здивот додека кревам тегови“, објасни тој.

„Ова е она што понекогаш се нарекува „мозочен удар на кревачот на тегови“. Се случува кога луѓето креваат тешки тегови додека го задржуваат здивот и го прават Валсавин маневарот. Ова може да го зголеми крвниот притисок до екстремни нивоа, понекогаш над 400, што врши огромен притисок врз крвните садови во мозокот. Во некои случаи, може да се појави крварење во мозокот. Побезбеден пристап е контролирано вдишување и издишување за време на напорот, користејќи полесни тежини и повеќе повторувања.“

Скриените опасности од енергетските пијалоци

Третиот совет се однесува на енергетските пијалоци, кои д-р Чен лично ги избегнува во корист на кафето.

„Не пијам енергетски пијалоци. Пијам кафе наутро затоа што многу енергетски пијалоци содржат многу високи нивоа на кофеин, понекогаш над препорачаниот дневен внес“, рече тој. „Тие често содржат и други стимуланси како гуарана и таурин, што може дополнително да го засили ефектот. Ваквите комбинации можат да влијаат на крвните садови и да го зголемат ризикот од срцеви аритмии. Неправилните срцеви ритми можат да доведат до згрутчување на крвта што потоа може да заврши во мозокот и да предизвика мозочен удар.“

Тој додаде дека во својата пракса видел случаи на оштетување на нервите поврзани со прекумерен внес на витамин Б, кој се наоѓа и во некои енергетски пијалоци.

Д-р Баибинг Чен е невролог и епилептолог специјализиран за епилепсија и напади. Дипломирал на Медицинскиот факултет Вилијам Бомонт на Универзитетот во Оукленд, ја завршил својата специјализација на клиниката Мајо и ја завршил својата субспецијалност по епилепсија на Универзитетот во Мичиген.