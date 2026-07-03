Кардиолог предупредува на „тивкиот убиец“: Го оштетува организмот пред да почувствувате какви било симптоми!

Кардиологот д-р Набила Ласкар предупреди за опасностите од висок крвен притисок, состојба што ја нарекува „тивок убиец“ бидејќи може да предизвика сериозно оштетување на телото дури и пред да се појават првите симптоми. Многу луѓе ја игнорираат оваа состојба бидејќи се чувствуваат добро и мислат дека не им е потребен третман, но докторката предупредува дека дотогаш можеби веќе е предоцна.

Д-р Ласкар, специјалист за кардиолошка дијагностика во болницата „Свети Вартоломеј“ во Лондон, објасни зошто е важно да се третира високиот крвен притисок дури и кога нема симптоми. „Понекогаш едноставно мора да се размислува за иднината бидејќи штом се појават проблеми, може да биде предоцна“, рече таа.

Како илустрација на опасноста, таа сподели пример од нејзината пракса: „Прегледав лице во раните четириесетти години на кое штотуку му беше дијагностициран висок крвен притисок. Ултразвукот покажа дека ѕидот на левата комора, главната пумпа на срцето, е значително задебелен.

Ова значи дека лицето долго време имало нелекуван висок крвен притисок. Доколку не почневме да го лекуваме тој пациент, со текот на времето ќе развиеше срцева слабост.“

Британската Национална здравствена служба (NHS) исто така предупредува дека високиот крвен притисок, познат како хипертензија, може да доведе до сериозни компликации како што се срцев удар или мозочен удар. Тие наведуваат дека промените во животниот стил и лековите можат значително да помогнат во контролата на состојбата.

Високиот крвен притисок обично нема симптоми, а ризикот се зголемува од фактори како што се прекумерна тежина, пушење, прекумерна консумација на алкохол и долготраен стрес.

Лекарите советуваат редовни проверки на крвниот притисок ако сте изложени на ризик или се сомневате на покачени вредности.