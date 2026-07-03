Трамп објави AI видео како доктор кое се однесува кон Де Ниро и другите критичари

Доналд Трамп во четврток објави видео генерирано од вештачка интелигенција во кое се претставува како доктор кој тврди дека излечил некои од неговите најпознати познати критичари од фиктивниот „Синдром на Трампово растројство“.

Меѓу „излечените“ во видеото е и актерката Роузи О’Донел, која всушност изјави дека нејзиното мислење за претседателот не се променило, пишува Гардијан.

Остри критики и одбрана од Белата куќа

Роузи О’Донел, која со години е во конфликт со Трамп, понуди своја дијагноза како одговор на видеото. „Тој е сериозно болен и неговата состојба се влошува од ден на ден. Токму затоа постои 25-тиот амандман. Тој треба да биде отстранет, импичментиран и осуден“, рече таа во соопштението.

Од друга страна, Белата куќа најчесто ги третираше ваквите најави како хумористични и како дел од стилот на политичка комуникација на претседателот.

Портпаролот на Белата куќа, Дејвис Ингл, рече дека е „право“ на Трамп да го објави видеото. „Синдромот на Трампово растројство” е ослабувачка болест која за жал ги изеде мозоците на многу луѓе, додаде Ингл.

Службениците не потврдија дали Белата куќа контактирала со некој од актерите чии ликови беа користени во видеото.