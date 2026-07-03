Крипто пазарот силно порасна на крајот од неделата

Етерот и Солана ги предводеа широките крипто добивки, при што биткоинот се приближи до 62.000 долари во најсилната недела на пазарот од средината на јуни, бидејќи главните токени забележаа значителни неделни добивки.

Биткоинот се тргуваше со околу 61.360 долари, што е зголемување од 2,5% за седум дена, според CoinDesk. Етерот порасна за 4,2% за 24 часа на околу 1.702 долари и е во пораст од 9,7% во текот на неделата, додека Солана се држеше близу 80 долари со неделен добивка од 18,6%, најсилен меѓу главните валути. XRP додаде 5,7% за неделата на 1,09 долари, а HYPE на Hyperliquid порасна за 5,1% во текот на денот.

Загуби на кратки позиции

Трговците кои се обложуваат против криптовалути изгубија 281 милион долари во ликвидации во последните 24 часа, во споредба со 159 милиони долари во долги позиции, од вкупно 440 милиони долари во принудни затворања кај 95.690 трговци, според податоците на Coinglass.

Кога кратките позиции се принудени да се затворат, тие откупуваат средства, а тоа купување ги турка цените во следната транша на кратки позиции, јамка што го претвора скромниот отскок во стеснување.

Најголемата единечна ликвидација беше етер позиција на Hyperliquid од 18,2 милиони долари, што се совпаѓа со денот кога етерот ги предводеше загубите со 157 милиони долари во избришани позиции наспроти 103 милиони долари на биткоинот во необичен пресврт.

Макро позадината помогна. Податоците за вработеноста во САД за јуни беа послаби од очекуваното во четврток, намалувајќи ги облозите дека Федералните резерви повторно ќе ги зголемат каматните стапки и ослабувајќи го доларот во однос на повеќето главни валути, според Bloomberg.

Пазар на труд, вештачка интелигенција…

Пониските вработувања ги поткопуваат аргументите за рестриктивната политика што влијаеше врз криптовалутите од јунската прогноза на ФЕД, а златото порасна трет ден по ред, бидејќи облозите за зголемување на каматните стапки се намалија.

Акциите исто така се стабилизираа. Азиските акции се опоравија по два дена загуби предизвикани од технологијата, при што јужнокорејскиот Kospi порасна за 3% откако се соочи со технички мечки пазар.

Samsung Electronics порасна за 6,8% по извештаите дека фирмата за вештачка интелигенција Anthropic е во преговори со корејска компанија за производство на прилагоден чип за вештачка интелигенција, потсетник дека трошењето за вештачка интелигенција што го поткрепи растот на акциите оваа година не се забави дури и додека инвеститорите се расправаат за неговото темпо.

Стабилизирањето на тргувањето со вештачка интелигенција го отстранува непосредниот притисок врз капиталот што се свртува кон крипто пазарите, иако исто така ја оживува конкуренцијата за тековите што ја дефинираа првата половина од годината.

Отворено прашање е дали намалувањето ќе стане тренд. Принудното кратко покривање произведува брзи движења, но не и одржлива побарувачка, американските биткоин ETF-ови продолжуваат да функционираат со рекордни месечни одливи, а пазарот влегува во третиот квартал со помала ликвидност во двата правци.