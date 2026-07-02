„Google“ ја загуби судската битка со ЕУ за казната од 4,1 милијарди евра

Судот на правдата на ЕУ ја потврди казната што Европската комисија (ЕК) му ја изрече на „Google“ за доминацијата во „Android“, објави „Bloomberg“. Казната е 4,1 милијарди евра.

Таа беше изречена во 2018-ма година, но компанијата поднесе жалба и водеше правна битка со Брисел. Во тоа време, компанијата напиша на својот блог дека не верува дека ја ограничува конкуренцијата, туку дека обезбедува поголем избор. Во исто време, одлучи да ги промени своите практики и да дозволи други, неразвиени апликации за „Android“ уреди да се продаваат само во Европа.

Сега, судот го призна задолжителното групирање на апликации, што „Google“ го бараше од производителите на мобилни уреди, како и договорите за ексклузивност, како нелегални практики за доминација на пазарот.

Во 2018-та година, Брисел ја изрече огромната казна и ја мотивираше својата одлука со податоци за притисок од компанијата врз производителите да го инсталираат само пребарувачот на компанијата и прелистувачот „Chrome“ за да добијат лиценца за продавницата за апликации „Google Play“. На овој начин, „Google“ и нејзината матична компанија „Alphabet“ ефикасно ја задушуваат конкуренцијата, забележа комисијата.

Судската пресуда е голема победа за Европската комисија во однос на регулативите на дигиталниот пазар, пишува и „Bloomberg“. Инспекцијата за кршење на принципите на слободна конкуренција започна во 2015-та година.