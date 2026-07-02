Германија ќе ги намали даноците за 10 милијарди евра и се залага за клучни реформи

Коалициската влада на германскиот канцелар Фридрих Мерц одобри намалување на годишните даноци на доход за 10 милијарди евра и низа мерки за поддршка на пазарот на трудот во Германија, како дел од серија реформи насочени кон оживување на економскиот раст и стабилизирање на буџетот, објави „Bloomberg“.

Христијанско-демократската и социјалдемократската влада на Мерц се согласија за пакетот од 34 точки по состанокот во федералната канцеларија во Берлин во средата (1-ви јули), отворајќи го патот владејачката коалиција да презентира сеопфатен план до летната пауза на парламентот, која започнува на крајот од следната недела.

„Граѓаните сакаат решенија, а не внатрешни борби, и токму тоа го направивме“, изјави Мерц пред новинарите во Берлин неговата коалиција ги надмина своите разлики и постигна компромис.

Договорот ѝ дава на владата на Мерц законодавна рамка за сеопфатни промени во системот за социјална помош на Германија, додека коалицијата се стреми да го сврти бавниот економски раст и да ја врати намалената јавна поддршка. Голема реформа на пензискиот систем на Германија ќе биде усвоена од парламентот до крајот на годината, рече германскиот лидер.

„Мерката за данок на доход ќе им понуди на работничко семејство со две деца кои заработуваат 60.000 евра даночно олеснување од над 600 евра годишно од 2028-ма година“, рече Мерц.

Делумно ќе биде финансирана со повисок данок за најбогатите, потег на кој конзервативците се спротивставија. Приходите од 250.000 евра и повеќе ќе бидат оданочени со 45 проценти, а стапката ќе се зголеми на 47 проценти за приходи од 280.000 евра, според планот.

Целокупниот даночен пакет би бил полесна верзија од она што го дискутираа партиските лидери. Предлогот на министерот за финансии Ларс Клингбеил вклучуваше 20 милијарди евра даночни олеснувања за широка група лица со ниски и средни приходи.

Договорот, исто така, вклучуваше голем број други мерки, вклучувајќи олеснување на правилата за договори на одредено време, намалување на бирократијата, намалување на бројот на вработени во федералната државна служба за 8 проценти, либерализација на работното време во недела и поддршка на вештачката интелигенција, полупроводниците, батериите и автономните автомобили.

Во изненадувачки потег, партиите се согласија да ги забранат обидите за национализација на компаниите за недвижности на државно ниво, потег што се чинеше дека е насочен кон иницијатива во Берлин каде што гласачите одобрија слична мерка на локален референдум, вознемирувајќи ги меѓународните инвеститори.

„Сакаме да градиме станови, а не да земаме имот од сопствениците“, им рече Клингбеил на новинарите.

Во време кога владата на Мерц е сè повнимателна во однос на трговијата со Кина, таа ќе ги забрза антидампинг мерките и антисубвенционите мерки на ЕУ, воведувајќи преференцијални правила за европските компании. Германија, исто така, ќе стане поактивна во стратешките сектори и ќе понуди заштита на инвестициите за да го заштити локалниот производствен капацитет.

„Можеме да се спротивставиме на нелојалната конкуренција со тоа што ќе се браниме од неа“, рече Мерц како одговор на прашање за Кина, иако не ја спомена конкретно втората најголема економија во светот.

„Ние ја поддржуваме фер конкуренцијата. Мора да се спротивставиме на нефер трговските практики со соодветни мерки“, додаде тој.

Владата, исто така, ќе го трансформира таканаречениот Германски фонд во стратешко инвестициско средство за привлекување приватен капитал и зајакнување на економијата. Фондот ќе се фокусира на критични суровини, енергетска инфраструктура и други стратешки сектори, а во исто време ќе користи насочени инвестиции во акции за поддршка на помалите компании, се вели во договорот.

Коалицијата доби неочекуван моментум минатата недела кога партиите во голема мера го поддржаа предлогот за зајакнување на пензискиот систем, вклучително и со пренасочување на придонесите кон пазарно базиран фонд. Но, конзервативниот блок и СПД останаа поделени во врска со даночните олеснувања за широка група луѓе.

Темпото на преговорите и можноста за компромис беа под знак прашалник сè до пензискиот пробив. Сега коалицијата продолжува со задолжителен пензиски придонес што би насочувал најмалку 30 милијарди евра годишно во фонд на капиталниот пазар како дел од поширок напор за зајакнување на пензискиот систем на земјата.

Фондот, моделиран по примерот на Шведска во 1990-тите, би помогнал да се сврти ерозијата на пензиските придонеси во последните децении со фазен дополнителен пензиски придонес еднаков на 2 проценти од бруто платите.

Покрај тоа, партиите имаат за цел да ја пополнат финансиската дупка во буџетот на фондовите за јавно здравствено осигурување, за која се очекува да надмине 40 милијарди евра до крајот на деценијата.