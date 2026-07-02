Финска ги собира каблите, по речиси 150 години крај за фиксната телефонска мрежа

Финска конечно ја исклучи својата традиционална фиксна телефонска мрежа по речиси 150 години работење, станувајќи најновата европска земја што целосно се префрли на дигитална телекомуникациска инфраструктура.

Земјата им се придружува на Естонија, Холандија, Норвешка и Шпанија во процесот, кои веќе постепено ги отфрлија бакарните телефонски мрежи. Во меѓувреме, многу земји низ светот продолжуваат да градат мрежи со оптички влакна што обезбедуваат и интернет услуги и гласовни повици.

Финската фиксна телефонска мрежа беше пуштена во употреба во 1880-тите. Со развојот на дигиталните технологии и мобилните комуникации, употребата на фиксни телефони постепено се намалуваше сè додека речиси не исчезна.

Земјата, која е родно место на Нокиа и еден од пионерите во развојот на мобилната технологија, е меѓу првите во кои мобилната телефонија практично целосно ги замени фиксните услуги.

Последниот голем оператор кој одржуваше бакарна телефонска мрежа, „Elisa“, го означи крајот на својата услуга со симболичен разговор помеѓу извршниот директор Топи Манер и генералниот директор на финската национална агенција за транспорт и комуникации, „Traficom“, Јарко Сааримаки.

За време на разговорот, двајцата се потсетија на спомените од фиксната телефонија. Манер рече дека како тинејџер во Лондон во 1980-тите, еднаш неделно во однапред договорено време се јавувал кај своето семејство во Финска за да се увери дека сите се добро.

На крајот од разговорот, двајцата симболично се збогувале со финскиот збор „kuulemiin“, што значи „ќе се видиме наскоро“ или „ќе се видиме повторно“.

Уште во јануари, „Elisa“ објави дека ќе ја прекине својата бакарна телефонска мрежа. Во тоа време, компанијата соопшти дека само неколку илјади клиенти сè уште користат фиксни телефони, а нови претплати не се нуделе со години.

Според финскиот јавен радиодифузен сервис „Yle“, во земјата останале само неколку локални оператори, кои поддржуваат вкупно неколку илјади претплати на фиксна телефонија.