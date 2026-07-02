„AI“ се развива со вртоглава брзина: Откриена е темната страна на технологијата

Развојот на вештачката интелигенција напредува со толку брзо темпо што сегашните системи за управување не се во можност да го следат, вели Независниот меѓународен научен панел на ОН за вештачка интелигенција во својот прелиминарен извештај.

Панелот, кој е составен од членови од целиот свет, ќе даде придонес во Глобалниот дијалог на ОН за управување со вештачката интелигенција. Настанот ќе се одржи во Женева, каде што земјите-членки ќе дискутираат како да ја управуваат технологијата, а почетокот е закажан на 6 јули.

Во својот извештај, панелот испитува колку брзо се развиле можностите на вештачката интелигенција во последните години. Се вели дека сложеноста на задачите што моделите на вештачка интелигенција можат да ги извршуваат се дуплира на секои неколку месеци. Извештајот потврдува дека вештачката интелигенција носи огромни придобивки за човештвото, вклучително и забрзување на откривањето лекови и развојот на вакцини, како и голем придонес во истражувањето на отпорноста на антибиотици. Лекарите исто така можат да користат системи за вештачка интелигенција за рано откривање на болести, како што е ракот на дојка, додека научниците можат да ја користат вештачката интелигенција како системи за рано предупредување за несигурност на храната.

Некои модели на вештачка интелигенција можат да бидат исклучително самоуништувачки; тие ги зајакнуваат штетните однесувања кај корисниците, што дури може да доведе до самоубиство, се вели во извештајот.

Панелот, исто така, предупредува дека како што моделите на вештачка интелигенција стануваат поавтономни, тие стануваат сè потешки за следење и контрола. Покрај тоа, постојат растечки загрижености за масовната изградба на центри за податоци за напојување на системите за вештачка интелигенција, што би можело да им наштети на заедниците во нивна близина.

Панелот на ОН објаснува дека носителите на одлуки се борат да бидат во чекор со развојот на вештачката интелигенција бидејќи сегашните системи за управување не се дизајнирани за толку брзо развивачки технологии. Вообичаено, властите имаат потреба од научни податоци пред да воведат регулативи, но додека не се соберат доволно податоци за подобро разбирање на технологијата, системите за вештачка интелигенција можеби веќе се чекор понапред.

„Извештајот покажува дека се потребни посилна независна проценка, меѓународна соработка и заеднички стандарди за да се обезбеди дека системите за вештачка интелигенција остануваат безбедни, транспарентни и одговорни“, пишува панелот. Без соодветни заштитни мерки, технологиите за вештачка интелигенција би можеле да ја продлабочат нееднаквоста, да шират дезинформации, да ги поткопаат човековите права, да ги нарушат пазарите на трудот и да станат моќна алатка до која само неколку влади и компании имаат пристап.

Извештајот забележува дека пристапот до системите за вештачка интелигенција е во голема мера концентриран во развиените земји, при што повеќето системи се развиваат во Соединетите Држави и Кина. Повеќето земји во развој немаат инфраструктура и експертиза потребни за вистинска корист од вештачката интелигенција.

„Предизвикот е да се најде начин да се отклучат огромните придобивки од вештачката интелигенција, а во исто време да се справат со нејзините растечки ризици“, се вели во панелот.

Панелот на ОН, чија улога е научна, а не регулаторна, ќе продолжи да ги проценува технологиите за вештачка интелигенција што владите можат да ги користат за информирање на политиките. Се очекува да објави поопфатен извештај следната година.