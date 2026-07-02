Дали во Европа доаѓа „Ѕkodа“ од 7.000 евра?

Класата на градски автомобили во Европа практично исчезна во последните години, откако бензинските модели како што се „Ford Ka“, „Peugeot 108“ и моделот на „Ѕkodа“ – „Citigo“ беа повлечени од сцената. Поради недостаток на директни наследници, купувачите со потесен џеб останаа без соодветна понуда, што ги принуди да се свртат кон поголеми модели од Б-сегментот, како што е „ Ѕkodа Fabia“.

Сепак, „Ѕkodа“ сега повторно ги мери силите на пазарот на мали автомобили. Покрај размислувањето за влез во класата на електрични градски автомобили, чешкиот бренд би можел да ја освежи својата понуда на прифатливи бензински автомобили со увоз на кросоверот „Kylaq“ кој првично беше развиен за индискиот пазар.

Извршниот директор на „Ѕkodа“, Клаус Зелмер, потврди дека компанијата моментално работи на проект што предвидува склопување компоненти од многу економични извори со цел да понуди возило конкурентно по цена. Иако „Ѕkodа“ првично учествуваше во развојот на концептот „сестрински“ „Volkswagen ID Every1“, кој треба да го наследи моделот „Up“ следната година, чешкиот бренд набрзо се повлече од проектот.

Селмер објасни дека побавниот раст на пазарот на електрични возила во споредба со очекувањата е всушност во корист на „Ѕkodа“. Благодарение на ова, компанијата може да се потпре на бензинските модели „Fabia“, „Scala“ и „Kamiq“ на подолг период, кои носат стабилни маржи, имаат обезбедени производствени капацитети и се добро прифатени од клиентите.

Според него, во рамките на групацијата „Volkswagen“, брендот „VW“ е оставен да се бори на моментално неразвиениот пазар за мали електрични возила каде што маржите се екстремно ниски.

Поради оваа стратегија, новиот основен електричен модел со значката на „Ѕkodа“ нема да стигне на пазарот пред крајот на оваа деценија.

Од друга страна, Селмер гледа сериозен потенцијал во лансирањето автомобил кој би бил позициониран под Фабија. Главен кандидат за европски увоз се издвојува како гореспоменатиот „Kylaq“. Овој модел е пократок од „Fabia“, а на индискиот пазар чини само околу 7.000 евра.

Иако „Kylaq“ би морал да помине низ процес на прилагодување кон строгите европски стандарди во однос на безбедноста, технологијата и завршната обработка, Селмер нагласува дека постои јасна деловна логика за овој потег. Со оглед на тоа што е исклучително тешко да се намали цената на „Fabia“ под границата од 20.000 евра, евтината индиска алтернатива отвора огромен простор на пазарот.

Со други зборови, „Kylaq“ е поставен на прилагодена верзија на платформата „MQB A0“ на „Volkswagen Group“ за мали автомобили, за чиј развој „Ѕkoda“ презеде целосна одговорност на глобално ниво уште во 2021-ва година, а истата база ја користат моделите „Kushaq“ и „Slavia“ во Индија.