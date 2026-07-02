Ова не смеете да го внесете во Грција, 3 работи се строго забранети – детална листа

Секоја година, со почетокот на летната сезона, се појавуваат информации за конфискација на храна на граничниот премин Евзони. Потоа доаѓа до израз дебатата за тоа колку цигари е дозволено да се внесат преку границата, а бројките одат до две или три кутии по лице, што не е точно, пишува Nikana.gr.

Иако контролите често се поблаги за патниците од Македонија и Србија, постојат јасни правила што е важно да се следат за да се избегнат непријатности, заплени или казни.

Подолу е листа на работи кои можете и кои не смеете да ги внесете во Грција од земји надвор од ЕУ.

Храна што не смеете да ја внесувате преку границата со Грција

Според важечките прописи на Европската Унија, кои се применуваат во Грција, строго е забрането внесување на:

-Сите видови месо и месни производи

-Млеко и млечни производи

-Варени и пржени јадења што содржат месо или млечни производи

Внесување храна во ЕУ од земји надвор од ЕУ

Царинските службеници можат да запленат и уништат забранети производи, а во некои случаи се можни казни или кривични постапки.

Храна што можете да ја внесете преку границата со Грција

Дозволени се некои видови храна, но само ако ги исполнуваат следниве услови:

-Производот не е лесно расиплив и не бара ладење.

-Производот е во фабрички затворена, неоштетена амбалажа.

-Се користи од здравствени причини или за доенчиња.

-Храна за домашни миленици доколку е потребна од здравствени причини за домашното милениче.

Дозволени количини храна по патник

-Млеко во прав за бебиња, медицинска храна – до 2 кг

-Храна за домашни миленици (здравствени причини) до 2 кг

-Друга спакувана храна без месо и млеко (на пр. мед, тестенини, ориз) – до 10 кг

Дозволени количини на алкохол за лична употреба

Патниците од земји кои не се членки на ЕУ, како што е Македонија, можат да ги внесат во Грција следниве количини алкохолни пијалоци:

-4 литри вино

-16 литри пиво

Дополнително, дозволено е внесување на една од следниве комбинации:

-1 литар силен алкохолен пијалок со повеќе од 22% алкохол (на пр. вотка, џин)

-Или 1 литар алкохол со најмалку 80% алкохол

-Или 2 литри зајакнато вино (шери, порто) или пенливо вино

Овие количини можат да се комбинираат едни со други, но не смеат да се надминат во рамките на секоја категорија.

Колку цигари можат да се внесат преку границата во Грција?

Грција применува построги ограничувања за увоз на тутунски производи при влез по копнен пат, а дозволен е увоз:

-40 цигари или

-20 цигарилоси или

-10 пури или

-50 грама тутун

Можете да ги комбинирате овие производи, но вкупната количина не смее да ги надмине дозволените ограничувања.

Бројката од 800 цигари често се шпекулира во јавноста. Ова е точна бројка, но важи за патници од земјите од ЕУ. За патниците што влегуваат во Грција од земји надвор од ЕУ, како што е нашата област (Србија, Босна и Херцеговина, Македонија), дозволениот број цигари е 40 – две пакувања по возрасен патник. На малолетниците им е забрането да транспортираат тутун и алкохол.

Ограничувањата важат по патник, а не по возило.

Стоката без регистрација може да вреди до 300 евра по лице (150 евра за лица под 15 години).

Непријавувањето скапи уреди (лаптоп, фотоапарат) генерално се толерира, но може да предизвика проблеми при напуштање на земјата.

Готовина над 10.000 евра мора да се пријави при преминување на границата.

Сезонски искуства на туристите со гранични контроли.

Врз основа на долгогодишно искуство, најинтензивните контроли се спроведуваат на почетокот на сезоната, пред да започнат големите гужви. Според фреквенцијата на пораките што ни ги испраќаат следбениците, така е, но тој впечаток не смее да ве заведе, бидејќи контрола има дури и за време на шпицот на сезоната, т.е. гужвите. Затоа, нашиот совет е секогаш да ги почитувате правилата и нема да имате никакви непријатности и стрес при преминување на границата.

Дали вреди да се носи храна од Македонија во Грција?

Иако патниците често носат храна за да заштедат пари, цените на производите во грчките супермаркети не се значително повисоки отколку во Македонија. Водата и локалните сокови често се поевтини во Грција. Цената на шише вода е ограничена со закон и се движи до 60 центи по шише или 1,5 евра за целиот пакет вода од 6 литри.

Овошјето и зеленчукот чинат приближно исто како во Македонија.

На пазарите и во локалните продавници можете да најдете висококвалитетно и прифатливо месо, млечни производи и свежа храна. Наместо свежо месо и готвени јадења, можете да донесете повеќе тестенини, ориз и слични производи. Тие исто така истакнуваат дека контролите се селективни, па затоа не може да се каже дека секој автомобил е проверен, но никој не може да знае кој ќе биде проверен, а кој не. Тие исто така нагласуваат дека е дозволено до 10 килограми храна без месо и млеко, но поголемите количини може да доведат до подетални контроли.

Што ако имам повеќе цигари од дозволеното? Можни се конфискација и казни.

Иако грчките граничари честопати замижуваат и досега не предизвикале проблеми за мали прекршувања на правилата, половина пакет цигари повеќе од дозволеното, сендвич што го јадеме по пат и слично, ве советуваме да ги почитувате правилата и прописите и да не ги надминувате доволните количини. Цените се речиси исти како во Македонија, а некои прехранбени производи се дури и поевтини, па затоа навистина нема причина да ризикувате нерви, време и пари на границата, на патот кон морето.