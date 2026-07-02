Синдикалната потрошувачка кошничка на Црна Гора 2.110 евра, бележи раст од 20 евра

Синдикалната потрошувачка кошничка на Црна Гора(SPK) за вториот квартал од оваа година изнесува 2.110 евра, според истражувањето на Центарот за образование, информации и синдикални истражувања (CEISI), кој работи во рамките на Унијата на слободни синдикати на Црна Гора (USSCG).

Во споредба со првиот квартал од оваа година, синдикалната потрошувачка кошничка забележала зголемување од 20 евра или 0,96 проценти. Од вкупно десет категории трошоци дефинирани со методологијата за креирање на синдикалната потрошувачка кошничка, промени се забележани во три категории во овој квартал, па така трошоците за прехранбени производи и производи за лична хигиена и здравствена заштита се зголемиле за 3,88 проценти и 3,23 проценти, соодветно. Намалување е забележано во категоријата домување и комунални услуги, од 3,77 проценти.

Врз основа на собраните цени за 136 прехранбени производи од трите најголеми малопродажни синџири во Црна Гора, утврдено е дека цената на прехранбените производи во вториот квартал изнесува 670 евра, пишува Побједа.

-Во споредба со првиот квартал, кога таа категорија трошоци изнесуваше 645 евра, е забележано зголемување од 25 евра или 3,88 проценти. Овој раст повторно укажува на континуиран тренд на зголемување на цените на основните прехранбени производи од квартал во квартал, се наведува во соопштението.

Трошоците за домување и комунални услуги се намалени за десет евра или 3,77 проценти во споредба со претходниот квартал, кога изнесуваа 265 евра месечно.

-Ова намалување се должи првенствено на помалата потрошувачка на електрична енергија во текот на пролетните месеци. Сепак, поинтензивниот пад на вкупните трошоци беше ублажен со зголемувањето на цените на телекомуникациските услуги, објаснуваат од USSCG.

Трошоците за производи за лична хигиена и здравствена заштита исто така бележат континуиран раст, со зголемување од пет евра или 3,23 проценти, што достигна износ од 160 евра.

Постојаното зголемување на цените во таа категорија е од особено значење, бидејќи станува збор за неопходни производи чија потрошувачка е тешко да се намали, што директно и на долг рок влијае на животниот стандард на домаќинствата, соопштија од USSCG.

Споредбената анализа за вториот квартал во споредба со истиот квартал минатата година, односно во 2024 година, покажува дека во двегодишниот период има зголемување од 240 евра или 12,84 проценти.