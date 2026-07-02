Спротивставени ставови на европските централни банкари за каматните стапки

Помалку од три недели откако Европската централна банка едногласно ги зголеми каматните стапки како одговор на последиците од војната со Иран, повеќе нема консензус меѓу нејзините претставници за идниот тек на монетарната политика.

Додека некои членови на Управниот совет веруваат дека ќе биде потребно ново зголемување на каматните стапки за да се врати инфлацијата на целта од два проценти, други веруваат дека падот на цените на нафтата и забавувањето на инфлацијата би можеле да ја отстранат потребата од дополнително затегнување на политиката, пишува Блумберг.

Во меѓувреме, пазарите ги намалија очекувањата дека ново зголемување на каматните стапки ќе се случи веќе оваа година.

Главниот економист на ЕЦБ, Филип Лејн, предупредува дека инфлациските притисоци предизвикани од војната сè уште не се манифестирале целосно и би можеле да се прелеат во раст на платите, како и во повисоки цени на храната и услугите.

Напротив, некои претставници истакнуваат дека ненадејниот пад на цените на нафтата, поради напредокот во мировните преговори, значително ги ублажил инфлациските ризици. Ова е поткрепено со најновите податоци, според кои инфлацијата во Еврозоната се забави на 2,8 проценти во јуни од 3,2 проценти во мај, што е помалку од очекуваните три проценти, додека базната инфлација и порастот на цените на услугите исто така ослабнаа.

Според Блумберг, инфлацијата најверојатно го достигна својот врв.

Најизразени разлики во ставовите покажаа гувернерот на Централната банка на Естонија, Уло Касик, кој верува дека уште едно зголемување на каматните стапки е „разумна опција“, и гувернерот на Банката на Грција, Јанис Стурнарас, кој проценува дека би било најдобро каматните стапки да се задржат на сегашното ниво за одреден временски период.

Претседателката на ЕЦБ, Кристин Лагард, призна дека околностите брзо се промениле во последните недели и оцени дека ризиците за инфлацијата и економскиот раст сега се многу поизбалансирани отколку пред само неколку недели. Повеќето функционери, вклучувајќи ги и претставниците на Финска, Австрија, Словенија, Латвија и Белгија, не гледаат потреба од промена на каматните стапки на состанокот во јули, додека септември се смета за многу поверојатен датум за евентуална нова дискусија.

Иако пониските цени на нафтата ги изненадија многу членови на Советот на ЕЦБ, вклучувајќи го и претседателот на Бундесбанк, Јоаким Нагел, централната банка сè уште ги остава сите опции отворени поради ризикот дека сегашниот пораст на инфлацијата би можел да поттикне поголеми барања за зголемување на платите и со тоа да ги продолжи инфлациските притисоци.

Главниот економист на ЕЦБ, Филип Лејн, изјави дека институцијата не сака однапред да се обврзе на ниту еден правец на монетарната политика.

Економистите на Блумберг проценуваат дека подобрувањето на инфлациските перспективи дополнително ќе ги продлабочи разликите во рамките на Управниот совет и ќе ја намали итноста од ново зголемување на каматните стапки, иако сè уште веруваат дека уште едно зголемување до крајот на годината е најверојатното сценарио.