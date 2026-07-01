Русија натрупува долгови додека трошоците од војната во Украина растат

Рускиот претседател Владимир Путин често нагласува дека Русија има најнизок сооднос долг-бруто домашен производ (БДП) меѓу земјите од Г20, што е клучна позитивна карактеристика на економијата на земјата. Но, војната во Украина почнува да го менува тоа, објавува „Bloomberg“.

Меѓународните санкции поради војната во голема мера ги прекинаа странските извори на финансирање за руската економија. Кремљ сè повеќе се потпира на скап домашен долг за финансирање на борбите.

Во текот на следната деценија, Русија ќе плаќа најмалку 15% од својот бруто домашен производ како вкупна камата за својот долг. Таа сума е приближно еквивалентна на целиот јавен долг на земјата денес, според пресметките на „Bloomberg“.

Се очекува домашните емисии да се зголемат оваа година бидејќи економијата бара дополнително финансирање за време на војната, според луѓе запознаени со буџетските дискусии. Трошоците за одбрана оваа година би можеле да бидат од 4 до 5 трилиони рубли. рубли (55-69 милијарди долари) повисоки од првично планираните во буџетот, или речиси 40% повеќе од планираните трошоци, исто така, рекоа медиумските извори, кои побараа да не бидат идентификувани.

Според законот за буџет, владата планира да собере нешто повеќе од 4 трилиони рубли на домашниот пазар за да ги покрие државните трошоци. Плафонот на долгот е поставен на 37,4 трилиони рубли.

Буџетскиот дефицит на Русија се зголеми на 6 трилиони рубли, или 2,6% од БДП, во првите пет месеци од годината. Ова ја надминува целта за целата 2026-та година за приближно 60%. Плафонот на државниот долг за 2026-та година е веќе достигнат.

Иако Министерството за финансии инсистира на намалување на дефицитот со користење на акумулираните резерви и намалување на другите трошоци, владата ќе треба да собере дополнителни 2-3 трилиони рубли преку задолжување оваа година, според луѓе запознаени со ова прашање.

Трошоците за сервисирање на долгот на Русија се дуплираа од почетокот на нејзината целосна инвазија на Украина во февруари 2022-ра година. Централната банка ги зголеми каматните стапки на рекордно високо ниво за да ја олади прегреаната економија на Русија откако владата ги зголеми трошоците за воена и деловна поддршка.

Во 2021-ва година, каматните плаќања учествуваа со околу 4,5% од федералните трошоци, рангирајќи се на осмото место меѓу категориите на буџетски трошоци.

Русија планира да потроши речиси 4 трилиони рубли за отплата на долгот оваа година, што е околу 9% од вкупниот федерален буџет. Ова е петтата најголема ставка во државниот буџет по одбраната, националната безбедност, социјалната политика и економијата.

„Со сегашните каматни стапки, внатрешниот долг е доста скап. Зголемениот товар „го ограничува просторот за маневрирање во другите категории на трошоци што Министерството за финансии се обидува да ги оптимизира“, рече Дмитриј Полевој, директор за инвестиции во „Astra Asset Management“ во Москва.

Односот на долгот кон БДП на Русија расте. Графикон: „Bloomberg“

Моменталниот јавен долг на Русија од 16,5% од БДП е модел на фискален конзервативизам во споредба со повеќето европски земји, вели Кремљ. На неговиот водечки економски форум во Санкт Петербург претходно овој месец, Путин ги истакна долговите на Грција од 146% од БДП, Италија од 137% и Франција од 116%, велејќи дека ставот на Русија е „едноставно неспоредлив“.

На почетокот на јуни, Долниот дом на рускиот парламент донесе закон со кој ѝ се дозволува на владата да го зголеми задолжувањето над горната граница на долгот утврдена во законот за федерален буџет.

„Овој закон е итно потребен“, рече Андреј Макаров, претседател на буџетскиот комитет на Државната дума, во тоа време.

„Цената на војната се гледа на пазарот на обврзници. Дури и откако централната банка ја намали основната каматна стапка од 21% на 14,5%, приносите на долгорочните државни обврзници останаа близу 15% – приближно двојно повеќе од нивоата во 2017-2019 година, врвот на макроекономската дисциплина на Русија. Ова одразува поголемо издавање и поголема неизвесност, при што инвеститорите бараат поголема компензација“, рече Екатерина Власова, економист во „Bloomberg“ за Централна и Источна Европа и Русија.