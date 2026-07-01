„Apple“ подготвува револуција за 2027-ма – што „готват“ во Купертино?

Нови информации што протекоа сугерираат дека компанијата планира дури шест нови модели на „iPhone“ во текот на таа година, и ако повеќето од овие тврдења се покажат како точни, нè очекува најголемиот план за лансирање на „iPhone“ во последните години.

Според добро познат инсајдер по име „Digital Chat Station“, линијата на „Apple“ за почетокот на 2027-ма година би можела да ги вклучува „iPhone Air 2“, „iPhone 18“ и „iPhone 18e“. Од друга страна, есенската линија би требало да ги донесе моделите „Pro“ од следната генерација, како и вториот преклопен телефон на „Apple“, кој наводно се споменува под името „iPhone Ultra 2“.

Се шпекулира дека „iPhone Air 2“ ќе има 6,55-инчен LTPO OLED дисплеј со резолуција од 1,5K и брзина на освежување од 120Hz, додека стандардниот „iPhone 18“ би можел да добие 6,3-инчен LTPO OLED панел, исто така со резолуција од 1,5K и 120Hz. „iPhone 17“ на „Apple“ направи еден од најголемите естетски и функционални скокови кога ја дуплираше брзината на освежување на екранот минатата година, но „iPhone 18e“ сè уште може да биде без оваа функција.

Овој најприфатлив паметен телефон наводно ќе има помал 6,12-инчен LTPO OLED дисплеј со максимална брзина на освежување од само 60Hz. Со други зборови, технологијата „ProMotion“ сè уште не доаѓа предвид за овој модел. Со оглед на тоа што дури и буџетските „Android“ телефони нудат порамномерни прикази на екранот, ова би можело да биде сериозен удар за корисниците во 2027-ма година. Сепак, ако овој извештај е точен, линијата на „iPhone“ за 2026-та година ќе вклучува само премиум модели, додека моделите од почетно ниво се очекува да пристигнат подоцна.

Втората половина од 2027-ма година е местото каде што планот на „Apple“ станува уште поинтересен. Новите информации сугерираат дека серијата „iPhone 19 Pro“ веќе го завршила тестирањето на калапот за производство, додека вториот преклопен „iPhone Ultra“ е исто така во фаза на тестирање на калапот за широк преклопен екран.

Се вели дека „Apple“ подготвува целосен редизајн на „Pro“ моделот за 20-годишнината од „iPhone“, а уште еден преклопен телефон во понудата би ја направил годината уште позначајна.