Глобалните корпорации сепак ги преиспитуваат одлуките за отпуштање работници поради вештачката интелигенција

Компаниите кои отпуштија вработени врз основа на тоа дека нивните работни места ќе бидат преземени од вештачката интелигенција (AI) почнуваат да ги преиспитуваат таквите одлуки и повторно да вработуваат работници.

Потпретседателот на Форд за инженерство на хардвер за возила, Чарлс Пун, рече дека вештачката интелигенција е „фантастична алатка“, но нејзините резултати зависат од квалитетот на податоците на кои е обучена.

Сличен пресврт направија и Комонвелт Банката на Австралија (CBA) и технолошката компанија IBM.

CBA минатата година отпушти повеќе од 40 работници за услуги на клиентите и ги замени со гласовен бот базиран на вештачка интелигенција, но системот не успеа да одговори на потребите на клиентите, што доведе до зголемување на повиците и враќање на претходниот оперативен модел.

Австралискиот синдикат за финансиски услуги го поздрави враќањето на тие работни места како „голема победа“, додека банката призна дека не ги зела доволно предвид сите деловни аспекти при донесувањето на одлуката кога ги објави отпуштањата.

Слично на тоа, IBM ги замени своите функции за човечки ресурси со вештачка интелигенција која обработуваше околу 94 проценти од рутинските барања, но не беше во можност да ги задоволи преостанатите 6 проценти, што вклучуваше етички дилеми. Потоа компанијата објави планови за тројно зголемување на вработувањето практиканти во сите деловни единици во САД до 2026 година, потсетува CNBC.

Директорот за човечки ресурси во IBM, Никле ЛаМорео, процени дека без инвестирање во нови генерации вработени, компанијата би можела да остане без потребниот кадровски потенцијал за неколку години.

Аналитичарите предупредуваат дека намалувањето на бројот на вработени истовремено со воведувањето на вештачката интелигенција не мора нужно да доведе до раст на бизнисот, особено ако компаниите не инвестираат во обука и развој на вработените.

„Имено, меѓу компаниите што ја промовираат автоматизацијата, многумина подоцна се покајаа за отпуштањата, бидејќи го намалија бројот на луѓе потребни за надгледување на вештачката интелигенција“, се вели во извештајот на Intuition Labs.

Според извештајот на софтверската компанија „Orgview“, 39 проценти од бизнис лидерите отпуштиле вработени поради воведувањето на вештачката интелигенција, но 55 проценти од нив признаа дека некои одлуки за отпуштање биле погрешни.

„Каде што резултатите од вештачката интелигенција се неконзистентни, неточни или тешки за имплементација, компаниите честопати мора повторно да воведат човечки надзор“, рече Џесика Жанг, виш потпретседател за Азиско-пацифичкиот регион во провајдерот на HR решенија ADP.

Како што таа изјави, ова може да доведе до дуплирање на напорот, побавно донесување одлуки и намалена продуктивност.

Во исто време, анкета доставена до CNBC од Роберт Халф покажа дека 32 проценти од американските менаџери за вработување елиминирале позиција првенствено поради вештачка интелигенција, а потоа повторно вработиле работник на иста или слична позиција.