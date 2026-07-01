И Струмица го добива својот Lidl: Поставен камен-темелникот на новиот маркет

Струмица е најновата клучна точка на инвестициската мапа на Lidl во земјава. Со денешното поставување на камен-темелникот, компанијата официјално ја започна изградбата на новиот маркет, кој не само што ќе ја прошири продажната мрежа, туку ќе донесе и директен поттик за локалната економија. Оваа инвестиција е дел од стратешкиот развој на Lidl во Македонија, насочен кон создавање нови работни места, поддршка на домашното производство и воспоставување на најсовремени малопродажни стандарди.

Пред присутните високи гости и претставници на локалната заедница, оперативниот директор на Лидл Северна Македонија, Рубријан Хаџиев, истакна дека овој проект е симбол на долгорочната посветеност на компанијата кон македонскиот пазар.

„Поставувањето на темелите во Струмица е важен чекор во реализацијата на нашата визија. Досега Lidl инвестираше повеќе од 200 милиони евра во модерна логистичка и продажна инфраструктура, градејќи систем кој носи вредност за сите. Секој наш маркет е новa можност за работни места и мост локалните добавувачи до нашата широка мрежа. Горди сме што минатата година извозот на македонски производи преку Lidl достигна 15,5 милиони евра, а со објекти како овој во Струмица, тие можности дополнително ќе растат“, изјави Хаџиев. Тој додаде дека Lidl останува посветен на воведување високи стандарди во малопродажбата, како и на инвестиции кои создаваат долгорочна вредност.

Заменик-претседателот на Владата и министер за транспорт, Александар Николоски, посочи дека ваквите инвестиции се јасен сигнал за подобрената деловна клима и довербата на странските инвеститори.

„Доаѓањето на еден од наjголемите светски брендови во трговиjата како што е Лидл многу значи за државата, за економијата на државата и за бизнис климата. Станува збор за инвестиција вредна повеќе од 200 милиони евра, која ќе отвори нови можности за економски раст и отворање нови работни места. Знам дека Lidl веќе извезува македонски производ и сакам да се заблагодарам за тоа. Убеден сум дека новиот маркет на Lidl во Струмица ќе придонесе не само за поголем избор и поквалитетна понуда за потрошувачите, туку и за дополнителен пласман на македонските производи, особено на земјоделските производи од струмичкиот регион. Како Влада сме благодарни и ќе продолжиме да ги поддржуваме сите инвестиции кои придонесуваат за развојот и конкурентноста на македонската економија“, нагласи Николоски.

Градоначалникот на Општина Струмица, Петар Јанков, изрази задоволство што светски бренд како Lidl го препознава економскиот потенцијал и претприемачкиот дух на регионот.

„Овој маркет е голема придобивка за Струмица. Тој значи нови вработувања и нови партнерства за нашите локални компании. Нашата општина останува отворена за соработка и поддршка на проекти кои го унапредуваат квалитетот на животот. Верувам дека ова е почеток на едно успешно партнерство кое ќе донесе долгорочен просперитет за нашите сограѓани“, истакна Јанков.

Директорот за недвижности на Lidl за Бугарија и Северна Македонија, Бисер Инчовски, нагласи дека компанијата при изградбата на своите објекти применува најсовремени стандарди за одржливо градење, истовремено создавајќи вредност и за домашната економија.

„Новиот маркет во Струмица се гради според највисоките меѓународни стандарди за енергетска ефикасност и одржливост, со примена на современи технолошки решенија кои придонесуваат за заштита на животната средина. Посебно внимание посветуваме и на уредувањето на просторот, па дури 20 проценти од парцелата ќе бидат озеленети. Истовремено, особено ни е драго што во реализацијата на овој проект како изведувачи се ангажирани исклучиво домашни компании. На тој начин, покрај создавањето современ малопродажен објект, директно придонесуваме и за развојот на локалната градежна индустрија и македонската економија“, изјави Инчовски.



Клучни факти и бројки за новиот маркет на Lidl во Струмица:

-Вкупна површина: 2 445 m²

-Малопродажен простор: 1 500 m²

-Паркинг места: 111 паркинг места за лесен пристап и удобност при купувањето.

-20 % зеленило во рамките на парцелата

-Енергетска ефикасност: Објектот се гради според највисоките меѓународни стандарди за енергетска ефикасност и одржливост, со примена на современи технолошки решенија за заштита на животната средина.

Во подготовката за отворањето на маркети низ земјата Лидл Северна Македонија спроведува активна кампања за вработување на персонал во продажба и работа во логистичкиот центар. Заинтересираните кандидати може да аплицираат на jobs.lidl.mk

Lidl досега има инвестирано повеќе од 200 милиони евра во развој на современа малопродажна и логистичка инфраструктура во земјава. Компанијата е дел од групацијата Schwarz Group, и е еден од водечките трговци со храна во Европа. Компанијата управува со околу 12 900 маркети во 31 држава, а вработува над 395 000 луѓе ширум светот.