Стратешка експанзија на Flex Group: Влегуваме на пазарот за софистициран внатрешен дизајн со Kave Home

Со големо задоволство и гордост споделуваме стратешкановост која означува ново поглавје во нашиот развој – деловниот екосистем на Flex Group официјално сепроширува со лансирањето на Kave Home на македонскиотпазар!

Основан во Шпанија и присутен во повеќе од 80 земјиширум светот, Kave Home е интернационален брендсоздаден за современи домови, во кои дизајнот, комфорот и функционалноста постојат во совршен баланс. Брендот носиуникатен медитерански пристап кон ентериерот – топлиматеријали, природни текстури, безвременски форми и простори кои се чувствуваат живи и автентични.

Што носи Kave Home во нашето портфолио?

• Комплетни деловни и домашни решенија: Колекциитеги опфаќаат сите аспекти на современото живеење – мебел, осветлување, декорација и современи решенијаза дворот и градината.

• Внимание кон секој детал: Секое парче е создадено сопосебен фокус на квалитетот, долготрајноста и одржливоста, преку одговорно производство.

• Атмосфера која трае: Повеќе од тренд, Kave Homeсоздава амбиент каде секој детал има своја функција, соцел да остане актуелен и убав низ времето.

Со приклучувањето на Kave Home, Flex Group продолжувастратешки да расте и да ја зацврстува својата позиција напазарот преку воведување на нови, препознатливи и вреднибрендови кои носат реална вредност за заедницата.

За повеќе информации следете ги официјалните социјалнимрежи на брендот, Facebook и Instagram