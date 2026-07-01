Дневен хороскоп 01.07.2026

Овен (21.03 – 20.04)

Пред вас е многу напоред ден во кој ќе бидете прилично зафатени. Максимално посветете и се на работата. Во љубовта ќе ви се појават проблеми кои лесно ќе ги надминете доколку сте разбрани.

Бик (21.04 – 21.05)

Можно е во текот на денешниот ден да имате некоја помала штета или загуба на деловен план. Во љубовта ситуацијата е нестабилна и партнерот ве фрустрира.

Близнаци (22.05 – 22.06)

Ве очекува потпишување на важен деловен договор кој на долги стази ви носи стабилизација на деловен план. Во љубовта имате впечаток дека некои нешта од минатото ќе ви се вратат повторно, а не го сакате тоа.

Рак (22.06 – 22.07)

Денот не е поволен за склучување на деловни договори, па најдобро е да ги одложите тие нешта. Комуникацијата со саканото лице не е иста и ќе се прашувате како настанала промената.

Лав (23.07 – 22.08)

Не се потпирајте на факторот среќа бидејќи денес ризиците нема да ви се исплатат премногу. Во љубовта ќе добиете погрешен впечаток за лицето кое ви се допаѓа.

Девица (23.08 – 22.09)

На работа не испаднало се како што сте се надевале па време е малку да се помирите со разочарувањата на овој план. Во љубовта ви недостасува личност која повеќе ќе ве разбира.

Вага (23.09 – 22.10)

Не сте задоволни бидејќи се менуваат нештата на кои сте сметале. Доколку сте во брак може да дојде до заладување на односите. Оние во врска ќе бидат среќни.

Шкорпија (23.10 – 21.11)

Можно е во текот на денешниот ден да имате малу поголеми трошоци и промени на финансискиот план. Во љубовта ќе барате сигурност, но тешко дека набрзо ќе ја најдете.

Стрелец (22.11 – 21.12)

Нема да змаислите токму се што сте замислиле на деловен план. Релаксирајте се малку. Во љубовта ќе бидете сосема искрени и отворени во комуникацијата со саканото лице.

Јарец (22.12 – 20.01)

Ќе ви прилега малку одмор од работното место така што ќе го обновите својот извор на енергија. Немојте да се форсирате. Во љубовта сте повредени бидејќи сте сфатиле дека партнерот не е искрен со вас.

Водолија (21.01 – 19.02)

Задоволни сте со својата материјална ситуација. Не ве очекуваат промени кога станува збор за парите. Во љубовта барате сигурност од партнерот, но тој не ви обрнува доволно внимание.

Риби (20.02 – 20.03)

Финансиите можат да ви бидат подобри, вие секојдневно ќе се трудите да работите на тоа. Во љубовта сметате дека саканото лице не е искрено со вас и загрижени сте за иднината.