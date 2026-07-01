Три евра за секој производ од Temu, AliExpress и други платформи од трети земји: Од денес нова такса во ЕУ

Од 1 јули, Европската Унија воведува привремена царинска такса за сите пратки од трети земји, во вредност до 150 евра. Таксата ќе биде три евра по производ.

Според податоците од Европската комисија, како што напиша New Economy, околу 12 милиони мали пакети пристигнуваат во ЕУ секој ден, а дури 91 процент од нив доаѓаат од Кина. Главната причина за усвојувањето на новите правила е воспоставувањето построга контрола врз евтините производи кои често не ги исполнуваат безбедносните стандарди на Европската Унија, особено кога станува збор за козметика, електроника и производи за деца.

Досега, пратките во вредност до 150 евра во ЕУ беа без царина благодарение на правилото de minimis, кое овозможуваше купување производи како облека, козметика и играчки без дополнителни царини. Од среда, за сите такви пратки ќе се наплаќа нова такса.

Во Брисел очекуваат дека укинувањето на ова ослободување ќе го забави брзиот раст на увозот од Кина. Бројот на пратки со мала вредност што влегуваат во ЕУ се зголеми од 1,3 милијарди во 2022 година на 5,9 милијарди во 2025 година, а околу 90 проценти од нив доаѓаат од Кина. Поголемиот дел од овој раст е поврзан со онлајн платформи како Shein и Temu, кои во последните години извршија голем притисок врз европските трговци, пишува Guardian.

Висок функционер на Европската комисија предупреди дека онлајн купувањето придонесува за слабеење на традиционалната малопродажба и има негативно влијание врз локалните економии и животот во градските центри. Минатата година, здруженијата на потрошувачи предупредија дека лавината од евтин увоз од платформи како Temu и Shein ја загрозува европската економија и ги принудува бројните трговци да затворат.

Комесарот за правда на ЕУ, Мајкл Мекграт, изрази загриженост за безбедноста на производите што влегуваат во Унијата благодарение на правилото de minimis.

Истражувањето на Европската Унија покажа дека дури 60 проценти од производите купени преку интернет надвор од ЕУ не се во согласност со европските прописи. Најмногу проблеми се пронајдени кај козметиката и играчките, каде што 65 проценти од производите не ги исполнуваат безбедносните стандарди. Во случајот со додатоците во исхраната, овој удел изнесува 63 проценти, додека 60 проценти од професионалната заштитна опрема, како што се заштитните шлемови и обувките, исто така е неконзистентна со европските правила.

Минатиот месец, европските регулатори го казнија Тему со 200 милиони евра за неспособност да ја спречи продажбата на нелегални и опасни производи.

Европската комисија верува дека новата такса ќе ги охрабри некои потрошувачи да размислат пред да купат многу евтини производи. Во исто време, тој очекува дека укинувањето на ослободувањето ќе ги принуди онлајн трговците на мало надвор од ЕУ да поднесуваат царински декларации за секоја пратка, што би ги изедначило условите со европските трговци на мало.