ЕУ ќе ја започне зимата со најниски резерви на гас во последните 15 години

Нивото на резерви на гас во складиштата за гас оваа зима би можело да биде најниско во последните 15 години, пишува „Financial Times“, повикувајќи се на податоци од консултантската компанија „Wood Mackenzie“.

Сезоната на вбризгување започна од многу ниско ниво во последно време – 28% од капацитетот за складирање, а објаснувањето е многу логично – трговците очекуваа нови количини на течен природен гас на пазарот во летото 2026-тa година, а на крајот на февруари ова очекување значително се промени кога започнаа воздушните напади во Персискиот Залив.

Гранатирањето оштети и дел од капацитетите за втечнување во Катар, кои требаше да ги обезбедат потребните количини на гас.

Повеќето земји во Европа сега „слушаат“ да почнат да складираат гас за зимата, според податоците од „Gas Infrastructure Europe“. До крајот на јуни, складиштата за гас во Европската Унија (ЕУ) беа исполнети до 48% од нивниот капацитет (и обично на такви нивоа започнува полнењето на капацитетите).

Прогнозата на „FT“ е дека до крајот на октомври, земјите од ЕУ ќе пополнат само 76% од нивниот капацитет за складирање, што е под регулативата на Европската комисија складиштата за гас да бидат полни до 90% од нивниот капацитет, но Брисел одобри некои исклучоци од правилата пред една година. Во текот на викендот, Европската комисија додаде дека во оваа фаза не се загрижени за нивоата на резерви на гас и дека складиштата за гас полни до 80% се „целосно доволни за стабилна зима“.

Во текот на летните месеци, потрошувачката на природен гас може да падне колку што е вообичаено, што засега нема да ја намали цената на гасот. На вечерната сесија на холандската платформа TTF, цената на гасот на 29-ти јуни достигна 42 евра за мегават-час. За споредба, во зима цената се движеше помеѓу 25-30 евра за мегават-час. Сепак, цената е значително под нивоата достигнати во летото 2022-ра година од речиси 350 евра за мегават-час.

Оттогаш, европските земји значително ги диверзифицираа своите резерви и ја намалија зависноста од гасоводен гас од Русија. Се очекува целосна забрана за руски течен гас од почетокот на 2027-ма година. Тој моментално сочинува 14% од увозот на течен гас во заедницата. Ова може да биде предизвик за зимските месеци.