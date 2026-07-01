„Maersk“ ги зголемува прогнозите за поголема од очекуваната побарувачка за контејнери

„AP Moller-Maersk A/S“ ја зголеми својата прогноза за профит за оваа година, наведувајќи ја солидната побарувачка, особено во Азија, и глобалниот пазар на контејнери кој се чини дека ќе остане стабилен до крајот на годината, објави „Bloomberg“.

Компанијата со седиште во Копенхаген, вториот најголем превозник на контејнери во светот, ги ревидираше своите прогнози во светлината на поотпорно трговско опкружување. И заработката пред камати, даноци, амортизација и добивка (EBITDA) и заработката пред камати и даноци (EBIT) беа ревидирани нагоре, надминувајќи ги прогнозите на аналитичарите, додека проценката за слободниот паричен тек, исто така, ги надмина пазарните проценки.

Се очекува растот на глобалниот обем на контејнери да биде околу 4% оваа година, што е подобрување од претходното очекување на „Maersk“ за експанзија во опсег од 2% до 4%.

Операторите на контејнерски бродови го користат неодамнешниот пораст на цените на спот контејнерите, бидејќи сопствениците на товар се стремат да резервираат рано поради нарушувањата, почнувајќи од судирите на Блискиот Исток и неизвесноста околу трговската политика на САД. Обемот на поморски превоз обично се зголемува во јули и август, бидејќи трговците на мало ги надополнуваат залихите за последните месеци од годината.