Лагард: Европа станува поотпорна на економски шокови

Европа станува помалку ранлива на надворешни шокови благодарение на подобрата финансиска рамка и напредокот во зелената транзиција, изјави гувернерката на Европската централна банка (ЕЦБ), Кристин Лагард.

„Подобрите банкарски и фискални регулативи, како и инвестициите во енергија со ниски јаглеродни емисии, се исплатуваат во последно време“, изјави Лагард за време на говорот во Португалија.

Таа истакна како колапсот на банката во Силиконската долина не дестабилизирал ниту еден заемодавател од еврозоната, како регионот мирно го издржал трговскиот притисок на американскиот претседател Доналд Трамп и како неодамна го издржал можеби најголемото нарушување на снабдувањето со нафта во историјата.

„Иако е поголема веројатноста да се соочиме со шокови што ја туркаат инфлацијата подалеку од целта, отпорноста што ја изгради Европа значи дека нивното влијание врз нашата економија е поограничено“, нагласи Лагард, додавајќи: „Затоа е поголема веројатноста да се најдеме во средна зона, помеѓу шоковите што можеме да ги надминеме и оние на кои треба енергично да одговориме.“

Додека тензиите меѓу САД и Иран се намалуваат поради мировниот договор што Лагард го опиша како „далеку од гарантиран“ одржлив, претставниците на ЕЦБ мора да одлучат дали е потребно дополнително монетарно затегнување.

Иако цените на нафтата се намалија по зголемувањето на каматните стапки од страна на ЕЦБ, некои централни банкари во регионот, вклучувајќи ја и Изабел Шнабел, изјавија дека трошоците за позајмување веројатно ќе се зголемат дополнително во сегашните околности.

Лагард повтори дека јунскиот потег бил „солидна одлука“ и дека „ништо што сме виделе оттогаш не ја довело таа проценка во прашање“.

Таа го пофали напредокот на ЕЦБ во разбирањето како податоците во реално време влијаат врз среднорочната инфлација, како и подобрувањата во кварталните прогнози, кои честопати беа погрешни за време на скокот на потрошувачките цени во 2022-ра година.