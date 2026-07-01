„WhatsApp“ прави голема промена, нема да ви треба телефонски број за разговор

„WhatsApp“ ќе лансира кориснички имиња подоцна оваа година, што ќе ви даде дополнителен слој на приватност ако сакате да се поврзете со бизнис или нов познаник без да го дадете вашиот телефонски број.

Иако самата функција сè уште не е активна, „WhatsApp“ оваа недела ја отвора можноста за резервирање кориснички имиња. Апликацијата за пораки во сопственост на „Meta“ вели дека рано отвора резервации бидејќи, со три милијарди корисници, сака да им даде можност на луѓето да го изберат корисничкото име што го сакаат.

Ако резервирате корисничко име за организација, мал бизнис или креатор на содржина, „WhatsApp“ ќе ви овозможи да го преземете името што го користите на „Instagram“ или „Facebook“. Резервациите ќе бидат воведени глобално, а „WhatsApp“ ќе ве извести кога функцијата ќе стане достапна во вашата земја.

Кога функцијата ќе стане достапна во наредните месеци, другите корисници и бизниси повеќе нема да го гледаат вашиот телефонски број кога ќе им испратите порака за прв пат. Ако некој нов сака да стапи во контакт со вас, ќе треба да го знае вашето точно корисничко име. Исто така, можете да поставите опционален клуч што другите луѓе ќе треба да го знаат, покрај вашето корисничко име, пред да можат да ви испратат порака. За време на фазата на резервација, можете да поставите четирицифрен клуч за корисничко име, но тој ќе биде надграден во алфанумерички код кога корисничките имиња официјално ќе бидат објавени.

Со лансирањето на оваа функција, „WhatsApp“ ги следи стапките на „Signal“. Апликацијата фокусирана на приватноста воведе кориснички имиња во 2024-та година за да им помогне на корисниците да ги сокријат своите телефонски броеви од други корисници.