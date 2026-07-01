„BMW“ повеќе не можеше да го крие новиот „X5“! Фотографии протекоа пред премиерата (ФОТО)

Додека „BMW“ објавуваше затемнети тизер фотографии на своите официјални канали, на Инстаграм се појавија слики кои го откриваат речиси целиот автомобил.

Тие го прикажуваат електричниот „BMW iX5 60“, кој ќе биде врвот на новата генерација на „X5“ (ознака G65). Фотографиите потврдуваат дека новиот „X5“ целосно го прифаќа дизајнерскиот јазик на „Neue Klasse“.

Предниот дел има нови, помали осветлени „бубрези“ и целосно нови LED светла со дневно светло во облик на „X“, детаљ кој, судејќи според првите реакции, ќе ги подели мислењата на фановите на брендот.

Во исто време, „BMW“ објави и официјална тизер фотографија на која може да се види овој нов светлосен потпис.

Според информациите објавени од „Carscoops“, американските дилери на „BMW“ веќе имаа можност да ја видат новата генерација „X5“ и поголемиот „X7“ за време на интерна презентација во Нешвил, каде што производителот покажа повеќе од десет нови модели од брендовите „BMW“, „Mini“ и „Rolls-Royce“.

Една од најголемите промени е на задниот дел од возилото. Новиот „X5“ повеќе нема да ја има препознатливата дводелна задна врата, решение кое со години е заштитен знак на овој теренец и кое многу сопственици го ценеа поради неговата практичност при товарење или како дополнителна површина за седење.

Според моменталните информации, новиот „BMW X5“ ќе биде достапен со дури пет различни верзии на погон. Купувачите ќе можат да избираат помеѓу бензински и дизел мотори, plug-in хибриди, целосно електрични верзии, па дури и водородна верзија. Ова ќе го направи „BMW“ да понуди еден од најшироките асортимани на погони во сегментот на луксузни теренци.

„BMW“ ќе ги открие сите други технички детали за време на официјалната презентација, но веќе е јасно дека петтата генерација „X5“ ќе ја донесе најголемата промена во дизајнот во последните години. Очекувањата се големи, а според сè што протече досега, новиот „X5“ треба да понуди многу повеќе од само освежен изглед – од целосно нова технологија до најразновидниот спектар на погонски склопови во историјата на моделот.