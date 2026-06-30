Што да се јаде на +30 степени? Во топлотен бран, само две намирници го ладат телото

Кога температурата надвор надминува 30 степени Целзиусови, а се прашувате: „Што да јадам денес?“, добро е да земате храна што не бара готвење, а му помага на телото во текот на топлите денови.

Експертите нагласуваат – во лето, особено треба да ги ограничиме слатките закуски и високо преработените производи. Зошто? Шеќерот не само што ја зголемува дехидрацијата, туку го прави варењето вистински предизвик за човечкото тело, што доведува до прекумерно производство на топлина и неповолни скокови во нивото на гликоза во крвта.

Суперхрана за топлината

Па, како да составите летни оброци?

Стив Бенет, тренер цитиран од The ​​Mirror, советува да се избере храна што го стабилизира нивото на шеќер и му помага на телото да се бори со топлината. Листата на „задолжителни“ намирници вклучува, пред сè, авокадо и јаткасти плодови.

Авокадото, богато со здрави масти и влакна, ефикасно ја забавува апсорпцијата на шеќер од храната.

„Додавањето влакна, протеини и здрави масти, како што се авокадо или маслиново масло, во секој оброк помага во одржувањето на стабилни нивоа на гликоза“, објаснува Бенет.

Од друга страна, јаткастите плодови, благодарение на нивните растителни протеини и добрата содржина на масти, го ублажуваат влијанието на јаглехидратите и помагаат да се избегнат ненадејни скокови на шеќерот во крвта, особено кога се консумираат пред или за време на оброците.

Едноставен рецепт за здравје

Како да ги користите овие состојки во вашето дневно мени?

Освежителна салата со авокадо, јаткасти плодови, млада зелена салата и малку маслиново или ореово масло е предлог кој не само што лади, туку и заситува и стабилизира нивото на шеќер. Јаткастите плодови се одлични и како брза попладневна ужина, без ризик од ненадејни скокови на гликоза.

Два клучни совети за летото

Стив Бенет нè потсетува и на две едноставни правила кои ќе помогнат во одржувањето на гликемиската рамнотежа:

Избегнувајте слатки навечер – телото тогаш е помалку чувствително на инсулин, а ноќните скокови на гликоза го расипуваат квалитетот на сонот и регенерацијата.

Кратка, десетминутна прошетка по оброкот може да ги намали скоковите на гликоза до 30 проценти, а вреди да се изберат постудени делови од денот, рано наутро или доцна навечер, за активноста.