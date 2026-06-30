Крај на евтиниот шопинг од Кина: Од 1 јули ЕУ воведува нова такса за пратки надвор од Унијата

Од 1 јули 2026 година, Европската Унија воведува привремена царинска давачка од три евра за пратки со ниска вредност увезени од земји надвор од ЕУ, главно преку онлајн купувања.

Мерката ќе се применува на производи во вредност до 150 евра, вклучувајќи облека, играчки, електроника и други стоки за широка потрошувачка кои најчесто се купуваат преку интернет.

ЕУ наведува дека милиони пакети со ниска вредност влегуваат на европскиот пазар секој ден, од кои многу содржат производи кои не ги исполнуваат безбедносните стандарди на Унијата или се потценети и лажно декларирани за да се избегнат царински давачки.

Исто така, се истакнува дека постојното ослободување од царински давачки им дава неправедна предност на продавачите надвор од ЕУ во споредба со компаниите кои произведуваат или продаваат стоки во рамките на Унијата.

Новата царинска давачка ќе се применува по ставка, врз основа на тарифната класификација, а не според количината на купени производи. Ова значи дека, на пример, давачка од три евра ќе се пресметува за пет кошули, бидејќи тие припаѓаат на истата тарифна класификација, додека за три кошули и часовник, давачката ќе биде шест евра, бидејќи станува збор за две различни тарифни класификации.

Продавачот или увозникот ќе биде одговорен за пријавување и плаќање царински давачки како дел од царинската постапка, според ЕК.

Со воведувањето на новата мерка, ЕУ сака да обезбеди пофер конкуренција за европските компании, подобра заштита на потрошувачите од небезбедни производи, сузбивање на царинските измами, како и намалување на негативните последици од масовниот транспорт врз животната средина.

Во исто време, Европската Унија работи на модернизација на царинските постапки со цел зајакнување на единствениот пазар и обезбедување еднакви услови за сите компании што продаваат стоки на пазарот на ЕУ.