Заборавете на „патлижан туризам“, овие отидоа чекор понапред: Погледнете што прават на плажа(ВИДЕО)

Видео снимено на плажа во Марсеј, едно од најпознатите француски одморалишта, кружи на социјалните мрежи во последните денови, кое изненади многумина.

Летната сезона на јадранскиот брег секоја година отвора дискусии за таканаречените „патлижан туристи“, гости кои доаѓаат на одмор со полни преносни ладилници за храна и пијалоци за да заштедат што е можно повеќе за време на престојот.

Но, се чини дека ваквите навики не се резервирани само за хрватскиот брег. Видео снимено на плажа во Марсеј, едно од најпознатите француски одморалишта, кружи на социјалните мрежи во последните денови, кое изненади многумина. Наместо сендвичи, домати или паштета, туристите запалија оган на средина од плажата и подготвија вистинска скара.

Видеото е објавено на Инстаграм со натпис: „Ништо не го полошо од летото во Европа“, а сцената брзо привлече бројни коментари од корисниците. Терминот „патлижан туристи“ се користи со години за гости кои доаѓаат на одмор со однапред подготвени оброци со цел да се намалат трошоците. Нивните фрижидери често содржат месо, салати, сарми, овошје, зеленчук, грицки и разни други прехранбени производи. На ваквите туристи често им се припишуваат навики како што се нарачување само еден пијалок за неколку луѓе во кафулиња или носење целодневни оброци на плажа наместо да одат во ресторани и угостителски објекти.

https://www.instagram.com/reel/DZsRospsgSA/?utm_source=ig_embed&ig_rid=Ad-TWvdpESyPaYWU-ff7a2b

Терминот порано главно се поврзуваше со гости од Источна Европа или туристи со помала куповна моќ од западните земји, но сцените од Марсеј покажуваат дека штедењето на одмор очигледно нема граници. Ако треба да се оцени вирално видео, Французите наскоро може да имаат своја верзија на „патлижан турист“.

Само таму, наместо домати и сендвичи, на плажа се вртат колбаси и стекови, па затоа посоодветно име би можело да биде – „скара тризам“.