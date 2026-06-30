Превозниците бараат од Европската комисија да го реши проблемот со професионалните возачи до 10 август

Четирите земји од регионот ѝ дадоа рок на Европската комисија до 10 август да понуди решение за проблемот со професионалните возачи на камиони. Поради правилото, според кое можат да останат во Шенген максимум 90 дена за шест месеци, возачите се практично на рамноправна основа со туристите и предупредуваат дека станува сè потешко да ја работат својата работа.

Македонија, Србија, Босна и Херцеговина и Црна Гора велат дека времето истекува. Иако одат во земјите од Европската унија на работа, професионалните возачи подлежат на истите правила за престој како и туристите и по 90 дена во период од шест месеци ризикуваат да им биде забранет влез, објавува Еуроњуз.

Поради овој проблем, транспортерите веќе протестираа на почетокот на годината, а сега претставниците на четирите земји повторно седнаа на маса. Тие велат дека во моментов нема голем број депортации и забрани за влез, но дека се приближува моментот кога голем број возачи ќе го достигнат дозволениот лимит на престој.

Претставникот на македонските транспортери, Роберт Крстески, извести дека заклучокот состанокот бил дека 90 дена за возачите на камиони е премногу краток за престој во Шенген зоната и дека треба да биде минимум 130 дена од 180.

„Би било добро возачите на камиони да бидат препознаени како група луѓе кои се професионалци, кои ја извршуваат својата работа на територијата на ЕУ и за кои имаат лиценци и договори со компаниите за кои работат и дека не претставуваат небезбедна група луѓе“, рече тој.

Претседателот на Здружението на транспортери на Црна Гора, Ѓорѓе Љешњак, изјави дека на денешниот состанок на претставниците на транспортните здруженија на четири земји биле разменети мислења и биле усогласени ставовите дека сите тие земји имаат проблем со правилото 90/180.

„ЕУ ги призна возачите на камиони како посебна група луѓе кои извршуваат работа за странски компании на нивниот пазар, односно во нивните области, и таквата група луѓе треба да биде признаена во законот, односно треба да бидат ослободени од законот 90/180 или да им се даде доволен фонд денови со кои би можеле непречено да ја извршуваат својата работа“, рече тој.

Според Љешњак, возачите на камиони не се луѓе кои претставуваат закана за ЕУ ​​и дека сите возачи кои биле санкционирани за време на контролите биле пронајдени во или до нивните возила, како и на бензински пумпи и паркинзи кои се прилагодени за возачи на камиони и дека не извршувале никакви други работи во Европската Унија и не биле таму како туристи.

„Веќе речиси четири месеци сме во голема неизвесност и дека 10 август е Денот Д, по што ако ништо не се случи ќе одлучиме кои се нашите следни чекори“, рече тој.

Заедничката одлука е да се испрати писмо за поддршка до Европската комисија и да се побара привремено решение кое би им овозможило на возачите да продолжат да работат додека не се најде траен модел. На возачите им се препорачува да ја носат својата возачка дозвола и договор за работа за да докажат дека се во ЕУ за работа.

Доколку нема напредок до 10 август, превозниците велат дека повторно ќе седнат и ќе разгледаат нови чекори, вклучувајќи протести и блокади на границите. Сепак, тие велат дека таквото сценарио би влијаело и на регионот и на Европската Унија бидејќи снабдувањето со стока зависи од непрекинат транспорт.

„Најлошата ситуација би била да мораме да ги блокираме границите. Се надеваме дека нема да има потреба за тоа“, рече претседателот на Здружението за меѓународен транспорт на Србија, Неѓо Мандиќ.