„iPhone“ може да мери светлина, бучава и температура: Еве како функционира

Денес, „iPhone“ не е само комуникациски уред, туку и практична алатка за мерење на околината. Со помош на вградени сензори и специјализирани апликации, може да ја процени осветлувањето, да ја следи јачината на звукот и, со дополнителна опрема, да ја мери температурата на просторијата.

Клучот е во екосистемот. Поради огромната поддршка на апликации и додатоци, „iPhone“ се повеќе се користи во фотографија, внатрешни работи, па дури и во здравствена заштита и технички прегледи. Сепак, можностите зависат од моделот и додатоците.

Мерење на светлината и прецизно осветлување

Една од најпрактичните функции е мерењето на нивоата на светлина. Ова е особено корисно во фотографијата, но и во дизајнот на ентериер или одгледувањето растенија.

Апликации како „Photone“, „Lux Light Meter Pro“ и „myLightMeter Pro“ го користат сензорот на „iPhone“ за да ја проценат светлината во лукс. Некои исто така нудат препораки за експозиција, што е корисно за фотографите, но бара разбирање за тоа како светлината влијае на конечниот резултат.

Важно е да се напомене дека точноста зависи од калибрацијата на апликацијата. Како резултат на тоа, резултатите може да варираат и честопати е потребно да се тестираат повеќе решенија.

Мониторинг на бучавата и заштита на слухот

„iPhone“ може да помогне и со контрола на јачината на звукот, што е особено важно за заштита на слухот. Во поставките, можете да овозможите опција што го ограничува максималниот волумен на слушалките преку „Headphone Safety“.

За попрецизни мерења, користете „Decibel X“, апликација што ги прикажува нивоата на бучава во реално време. „Apple Watch“ ја нуди и апликацијата „Apple Watch Noise“, која предупредува на опасни нивоа на звук.

Препораките на експертите честопати наведуваат дека продолженото изложување на звук над 85 децибели може да биде ризично за слухот.

Мерење на температурата и термичко снимање

За разлика од светлината и звукот, мерењето на надворешната температура бара дополнителна опрема. „iPhone“ нема надворешен сензор за температура, па затоа се користат надворешни уреди.

Термичките камери како „FLIR One“ или „Thermal Master P3“ овозможуваат прикажување на топлински мапи во реално време. Тие се користат во градежништвото, поправките и откривањето на загуба на топлина.

За лична употреба, како што е следење на здравјето, често се користи „Withings Thermo“, кој ја мери телесната температура и може да се синхронизира со здравствени апликации.