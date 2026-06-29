„Haval“ го покажа својот нов предводник

Кинескиот бренд „Haval“ организираше посебен настан за да го покаже својот најнов голем модел H10, кој ќе биде лидер во гамата на брендот. Компанијата го откри дизајнот на надворешноста и ентериерот, но техничките детали сè уште се чуваат во тајност.

Според колегите од „AutoHome“, засега има само официјални податоци од хомологацијата. „Haval“ сè уште не објави кога точно ќе започне продажбата.

„Haval Н10“ се потпира на самоносечка структура, но неговиот дизајн е сепак изразито груб и мускулест. Благодарение на некои интересни елементи, како што се нестандардни светла, масивна предна решетка, декорации на браници и специфичен заден столб, автомобилот изгледа како модерна инкарнација на добро познатиот „Haval H9“. Прелиминарните гласини укажуваат дека новиот SUV ќе ја игра улогата на негов директен наследник.

Внатрешноста се потпира на класичниот стил за модерните кинески модели. Внатре, наоѓаме чиста контролна табла, огромен централен екран и речиси целосен недостаток на физички копчиња околу рачката на менувачот.

„Haval“ го лансира „H10“ во две верзии – стандардна верзија со 5 седишта со два реда седишта и подолга верзија со 3 реда со вкупно шест одделни „фотелји“. Двете верзии ќе се разликуваат и по нивните надворешни димензии.

Верзијата со пет седишта е долга 5138 mm, додека верзијата со три реда седишта се протега до импресивни 5299 mm. Меѓуоскиното растојание во двете верзии е точно три метри, а тркалата се фиксирани на 20 инчи. „Haval H10“ е базиран на целосно новата архитектура „GWM One“ и ќе се нуди само како хибрид со различни опции за погон.

Првичните податоци укажуваа дека гамата ќе вклучува 1,5-литарски и 2-литарски бензински мотори со моќност од 167 и 238 ks, соодветно, но само верзијата со помалиот мотор беше прикажана на премиерата. Хибридниот систем работи со батерија од 42,8 киловат-часови, која обезбедува опсег од околу 180 km целосно на електрична енергија. Останатите технички индикатори засега остануваат тајна.

„Haval H10“ ќе има управувани задни тркала, благодарение на што автомобилот ќе може да се движи дијагонално во таканаречениот „режим на рак“. Опремата вклучува и интелигентен систем за автономно возење „Coffee Pilot 3“, кој се потпира на ласерски радар. Патниците на задните седишта ќе уживаат во паѓачки екран на таванот, ладилник за ракавици и два панорамски шибер-покривачи. Седиштата имаат целосно електрично подесување, вклучувајќи ги и најзадните во третиот ред.