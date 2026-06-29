„Qualcomm“ очекува продажба од 15 милијарди долари во чипови за центри за податоци

„Qualcomm“ изјави дека очекува да генерира 15 милијарди долари во продажба од својот бизнис со центри за податоци до 2029-та година, бидејќи се шири надвор од својот основен бизнис со чипови за паметни телефони.

Главниот финансиски директор Акаш Палхивала им рече на инвеститорите за време на презентацијата дека бизнисот со центри за податоци ќе генерира 5 милијарди долари во фискалната 2027-ма година, при што 1 милијарда долари ќе доаѓаат од нови клиенти за чипови по нарачка.

„Qualcomm“, исто така, изјави дека очекува 40 милијарди долари приходи од чипови надвор од својот основен пазар на паметни телефони до 2029-та година, што е зголемување во однос на претходната прогноза од 22 милијарди долари, при што мобилните телефони сочинуваат само една третина од приходите од чипови дотогаш.

„Ќе бидеме навистина диверзифицирани“, рече Палхивала.

„Arm Holdings“, кој ја снабдува основната технологија за многу од чиповите на „Qualcomm“, исто така порасна за 5% по прогнозата.

„Microsoft“ и „Meta“ меѓу клиентите

Претходно, „Qualcomm“ соопшти дека „Microsoft“ и „Meta Platforms“ ќе ги користат неговите нови чипови со вештачка интелигенција и дека компанијата ќе прави прилагодени чипови за уште два неименувани „хиперскалери“.

Преминот на „Qualcomm“ кон чипови со вештачка интелигенција го одразува растечкиот притисок на пазарот на паметни телефони кој е притиснат од недостиг на мемориски чипови предизвикан од зголемувањето на побарувачката за инфраструктура со вештачка интелигенција, како и фактот дека големите клиенти како што се „Apple“ и „Samsung“ развиваат чипови во сопствена компанија.

Производителот на чипови објави дека „Microsoft“ ќе ја користи нивната нова категорија на чипови, која се потпира на нискобуџетни мемориски чипови што се користат во паметните телефони и лаптопите, наместо скапите чипови со висок пропусен опсег што ги користи „Nvidia“ и „SRAM“ меморијата што ја користи „Cerebras Systems“.

Компанијата ја нарекува новата категорија „High Bandwidth Compute“, или „HBC“.

„Ова е огромна вредносна понуда што ја носиме во индустријата во однос на перформансите и цената“, рече Тони Пиалис, раководител на бизнисот со центри за податоци на „Qualcomm“.

„Qualcomm“ сподели дека „Meta“ ќе го користи нивниот нов процесор, наречен „Dragonfly C1000“, кој е специјално дизајниран за центри за податоци со вештачка интелигенција, влегувајќи на пазар каде што и „Arm Holdings“ и „Nvidia“ се натпреваруваат за клиенти.

Палис, исто така, рече дека „Qualcomm“ освоил два големи клиенти – наречени „хиперскалери“ во компјутерската индустрија – за кои ќе произведува чипови по нарачка, а приходите се очекува да започнат пред крајот на оваа календарска година.