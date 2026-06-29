Зошто златото губи вредност како што се забрзува инфлацијата?

Златото се смета за средство што луѓето го купуваат кога цените брзо растат. Сепак, инфлацијата во САД е на највисоко ниво во последните три години и благородниот метал се движи кон четврти последователен месечен пад, тргувајќи на ниво кое е околу една четвртина под рекордните максимуми достигнати во јануари.

Металот што треба да штити од инфлација во моментов го прави спротивното, пишува „Euronews“.

Што се случува? Одговорот открива голема заблуда за златото и објаснува зошто благородниот метал не е секогаш заштита од инфлација каква што многумина веруваат дека е.

Златото страда од повисоки каматни стапки и зголемување на заработката

Почетната точка е она што златото не е. Не исплаќа купони како обврзниците, ниту дивиденди како акциите. Ова го прави златото исклучително чувствително на приносите што се нудат на друго место.

Кога приносите од државните обврзници се близу нула, поседувањето парче од металот вреди многу малку. Кога обврзниците нудат реални приноси, трошоците за алтернатива на поседување злато се зголемуваат и купувачите се двоумат.

Истата логика важи и за акциите. Кога економијата е профитабилна, компаниите растат и ги зголемуваат своите дивиденди, а трошоците за држење злато повторно се зголемуваат.

Ова е токму сценариото во кое пазарите се вреднуваат во моментов. Во првиот квартал од 2026-та година, заработката по акција за компаниите во индексот S&P 500 се зголеми за 25% на годишно ниво, а аналитичарите очекуваат годишниот раст на заработката да остане двоцифрен во текот на последниот квартал од 2027-ма година.

Во исто време, инфлацијата се забрзува од енергетскиот шок предизвикан од војната меѓу САД и Израел во Иран и долготрајните ефекти од царините на американскиот претседател Доналд Трамп.

Централните банки реагираат со одржување на строга монетарна политика.

Европската централна банка (ЕЦБ) веќе ги зголеми каматните стапки во јуни, а вниманието се префрли на Федералните резерви под водство на нејзиниот нов претседател, Кевин Ворш.

Пазарот одеднаш почна да вреднува зголемување на стапките, а не намалување

Ворш го искористи својот прв состанок за да сигнализира решително воинствен став. Тој го опиша зголемувањето на стапките како неуспех на монетарната политика, а не случајност, кажувајќи им на пазарите дека „инфлацијата е избор“ и дека „овој Федерален резервен систем ќе обезбеди стабилност на цените“.

Долгоочекуваниот разговор за пониски стапки никогаш не се оствари. Повеќето членови на Управниот совет на ФЕД веќе предвидуваат повисоки стапки оваа година.

Инвеститорите брзо ја преиспитаа ситуацијата. Инвеститорите сега очекуваат околу едно зголемување на стапките до септември и речиси две до крајот на 2026-та година, остар пресврт од намалувањата што пазарите ги очекуваа само пред неколку месеци.

Некои аналитичари веруваат дека дури и тоа е премногу претпазлива прогноза.

Економистите на Банката на Америка ја ревидираа својата прогноза и сега очекуваат ФЕД да ги зголеми стапките за дури 75 базични поени оваа година – во септември, октомври и декември, со што ќе ја зголеми главната каматна стапка на опсег од 4,25% до 4,5%.

Оптимистите на пазарот на злато се повлекуваат

Пред една година, речиси сите беа оптимисти за златото, бидејќи металот дејствуваше како магнет во контекст на неизвесноста околу тарифите и очекувањата за намалување на каматните стапки. Сега оптимистите се повлекуваат.

„Goldman Sachs“ ја намали својата прогноза за цената за декември 2026-та година од 5.400 на 4.900 долари за тројанска унца, наведувајќи го одложувањето на намалувањето на каматните стапки. Во сценарио во кое зголемувањата всушност се случуваат, банката предвидува дека цената на златото ќе падне на 4.440 долари за тројанска унца.

Аналитичарите за стоки во „Bank of America“ веќе веруваат дека зголемувањето до 6.000 долари во блиска иднина е малку веројатно.

„Зголемената веројатност за зголемување на каматните стапки до декември 2026-та година е тесно поврзана со падот на цените на златото. Или, поинаку кажано, преминот од инфлациско олеснување кон построга монетарна политика го намалува потенцијалот за зголемување на цената на златото за околу 50%, при што сите други фактори се еднакви“, изјави аналитичарот на „Bank of America“, Мајкл Видмер.