Русите се враќаат на готовината, побарувачката за девизи расте

Банките се соочија со недостиг од слободни пари по зголемената побарувачка на Русите од почетокот на годината, пишува руското издание „Известија“, повикувајќи се на свои извори во банкарските кругови.

Според нивната анализа, од почетокот на годината од системот се повлечени 1,9 трилиони – 2 трилиони рубли (25,3 милијарди – 26,6 милијарди долари).

Ова го потврдуваат податоците на централната банка, според кои парите во оптек во Русија се зголемиле повеќе од двојно на 1,7 трилиони рубли од почетокот на годината.

Недостатокот на ликвидност кај банките (слободни пари што можат да се користат за разни операции – давање кредити, купување средства и други активности) се зголемува од 0,6 трилиони рубли на 1-ви јануари 2026-та година на 2 трилиони рубли на почетокот на јуни. Сепак, прогнозата на централната банка е дека дефицитот ќе порасне и ќе достигне 2,4 трилиони – 3,6 трилиони рубљи до крајот на 2026-та година.

Недостатокот на слободни средства значи дека банките не можат нормално да ги извршуваат своите активности и мора да бараат ликвидност или од централната банка или од други комерцијални банки.

Наједноставното објаснување за враќањето на готовината се проблемите со интернетот со кои се соочуваат Русите од почетокот на годината. Властите постојано ги блокираа мобилните врски од безбедносни причини, а тоа ги блокираше секојдневните активности како што се користењето на јавниот превоз, плаќањата со картички итн.

Намалените каматни стапки на депозитите во последните месеци, исто така, имаа влијание, како и сезоната на празници – банкарските картички на Русите не работат во многу земји поради западните санкции, објавува и „Известија“.

Заедно со повлекувањето на средствата од банките, има и значително зголемување на побарувачката за странски валути. Купувањето долари, евра и јуани во првите месеци од 2026-та година се зголеми за 31% на годишно ниво, пишува и „Известија“.

Според податоците од големите руски банки, во март Русите размениле 65,2 милијарди рубљи за странска валута, а во април – 108 милијарди рубљи. Причината е што се очекува пад на вредноста на руската рубља, а целта е да се заштитат заштедите, додава изданието.