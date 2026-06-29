Профитот на „H&M“ се одржува и покрај војната во Иран

Кварталот беше внимателно следен додека „H&M“ се снаоѓаше со влијанието на војната во Иран врз довербата и трошењето на потрошувачите. Маржите на профит се одржаа, при што бруто маржата се зголеми на 56,6% од 55,4% една година претходно, наспроти очекувањата од 56,5%.

Без еднократните трошоци за реструктуирање од 679 милиони круни поврзани со организациски промени, оперативната добивка се зголеми за 11%.

Ервер, извршен директор од јануари 2024-та година, се обидува повторно да ги привлече купувачите во „H&M“ со помодерни стилови и обновени продавници.

Забрзувајќи го темпото на реновирање на продавниците, „H&M“ изјави дека сега планира да отвори 90 нови продавници и да затвори 170 оваа година, во споредба со 80-те отворања и 160 затворања што ги очекуваше во март. Трговецот на мало драстично го намали бројот на продавници во последните пет години.

Иако маржите на профит на „H&M“ се подобруваат, продажбата останува слаба поради конкуренцијата од онлајн трговците на мало кои нудат поевтини производи на купувачи кои се свесни за цените.