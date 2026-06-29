Споделена пасија и моќни перформанси: Незаборавно искуство на големиот Porsche Community настан во Скопје

Изминатиов викенд, Porsche Center Skopje беше домаќин на големиот Porsche Community настан, кој на едно место ги обедини страсните членови на Porsche Club North Macedonia, долгогодишните клиенти, ентузијастите и претставниците на медиумите во уникатно славење на прецизниот инженеринг и моќта на заедницата.

Настанот помина во знакот на исклучителна енергија и бројна публика, каде што фокусот беше ставен на лојалноста на клиентите и континуираниот раст на Porsche семејството во Македонија. Овој собир уште еднаш докажа дека изборот на Porsche е многу повеќе од одлука за автомобил – тоа е автентичен начин на живеење што ги поврзува луѓето преку заедничка страст.

Иднината на перформансите: Возење со комплетната Porsche демо-флота. Најголемата возбуда за присутните се пренесе на асфалтот низ улиците на Скопје. Настанот понуди ексклузивна можност за тест-возења на комплетната демо-флота на брендот, овозможувајќи им на гостите од прва рака да го почувствуваат спортскиот ДНК на Porsche. Во центарот на вниманието беше новиот, целосно електричен Cayenne Electric. Новиот модел привлече огромен интерес со својот храбар дизајн и супериорни перформанси, а стручните Walkaround сесии детално ги открија неговите технолошки иновации пред присутните.

Porsche Center Skopje уште еднаш докажа дека со секој нов модел и секој нов настан, не само што ги поместува границите на автомобилската индустрија, туку создава нераскинливи врски во својата заедница.

Angel Angelovski photo

Angel Angelovski photo

Angel Angelovski photo