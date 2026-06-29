Австралија ги дуплира казните за кршење на забраните за социјални медиуми за деца и малолетници

Австралиската влада ги заострува мерките против технолошките компании со зголемување на казната на 99 милиони австралиски долари. Сепак, студиите покажуваат дека повеќето тинејџери сè уште ја заобиколуваат забраната за социјални мрежи.

Откако стана првата земја во светот што ја забрани употребата на социјални мрежи за лица под 16 години, Австралија не попушта. Наместо тоа, таа одлучи да го засили притисокот врз технолошките компании. Во ново соопштение за медиумите, австралиската влада објави дека ќе ја удвои максималната казна за сите компании што го прекршуваат законот за минимална возраст, зголемувајќи ја од 49,5 милиони австралиски долари на дури 99 милиони австралиски долари, што е повеќе од 63 милиони евра. Владата со тоа ја изразува својата решеност да го спроведе она што го нарекува „водечкиот закон во светот“, но во исто време се поставува прашањето за вистинската ефикасност на ваквите мерки.

Построги казни и посилни овластувања на регулаторот

Премиерот на Австралија, Ентони Албанезе, беше многу јасен во својата порака. „Јасно е дека големите технолошки играчи не прават доволно за да се придржуваат кон законот“, рече тој. „Овие промени ја одразуваат сериозноста со која пристапуваме кон секое непочитување на нашите закони од страна на социјалните мрежи.“

Заедно со драстичното зголемување на казните, австралиската влада дава и поголеми овластувања на својата комесарка за е-безбедност, Џули Грант. Комесарот сега може да бара од социјалните мрежи да обезбедат конкретни докази за тоа како ги спречуваат децата под 16 години да отворат корисничка сметка. Имено, австралиската агенција може да собира и докази за усогласеност од трети страни, како што се даватели на услуги за верификација на возраста или продавници за апликации. Канцеларијата за онлајн безбедност потврди дека сè уште „активно истражува потенцијално непочитување“ од страна на петте најголеми платформи: Мета (Фејсбук и Инстаграм), Снеп (Снепчет), ТикТок и Гугл (Јутјуб).

Ефикасноста на забраната е доведена во прашање

Иако владата се фали дека повеќе од пет милиони сметки на лица под 16 години се отстранети, деактивирани или ограничени откако забраната стапи на сила во декември, неодамнешните студии и анкети покажуваат многу поинаква слика. Во април, добротворната организација „Фондација Моли Роуз“ спроведе анкета на повеќе од илјада деца на возраст меѓу 12 и 15 години и откри дека дури 61 процент од нив сè уште имаат пристап до социјалните мрежи.

Уште поразорни резултати донесе неодамнешната студија на Универзитетот во Њукасл, која тврди дека повеќе од 85 проценти од австралиските тинејџери под 16 години сè уште се активни на социјалните мрежи. Главната причина за заобиколување на забраната лежи во фактот дека проверката на возраста обично се сведува на самостојно внесување на датумот на раѓање, што децата лесно го фалсификуваат. Регулаторните упатства јасно ставаат до знаење дека потпирањето исклучиво на самопријавување на возраста не е доволно, но се чини дека платформите сè уште не имплементирале поефикасни методи за верификација.

Глобални трендови и потрага по решение

Австралија не е сама во своите напори. Обединетото Кралство планира да воведе слична забрана за лица под 16 години, што треба да оди чекор понатаму со дополнителни ограничувања на функции како што е преносот во живо. Франција веќе одобри закон со кој се забранува пристапот до социјалните мрежи за деца под 15 години. Од друга страна, Европската Унија избра поинаков пристап преку својот Закон за дигитални услуги (DSA). Наместо целосни забрани, ЕУ им наложува на платформите да обезбедат високо ниво на приватност, безбедност и заштита за малолетниците, фокусирајќи се на создавање побезбедна онлајн средина.

Експертите се поделени околу ефикасноста на целосните забрани. Некои предупредуваат дека ваквите мерки би можеле да ги охрабрат младите луѓе да се свртат кон помалку регулирани платформи, каде што се изложени на поголеми ризици. Други истакнуваат дека забраните не ги решаваат фундаменталните проблеми, како што е влијанието на социјалните мрежи врз менталното здравје, и дека фокусот треба да се префрли на образованието за дигитална писменост.